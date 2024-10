Indická polícia zadržala aktivistov po pochode za životné prostredie

Naí Dillí 1. októbra (TASR) - Indická polícia zadržala environmentálneho aktivistu a približne stovku jeho priaznivcov, ktorí po mesiaci ukončili protestný pochod z Himalájí. V utorok to pre agentúru AFP povedal hovorca skupiny, informuje TASR.



Sonama Wangčuka a jeho priaznivcov vzali do väzby ešte v pondelok večer. Polícia ich zadržala na jednej z hlavných diaľníc vedúcich do hlavného mesta Naí Dillí. Aktivista zverejnil z autobusu aj video, kde hovoril, že sa ho chystajú zadržať.



Hovorca skupiny povedal, že momentálne sú zadržiavaní na policajnej stanici bez možnosti stretnutia s právnikmi.



Skupina prešla peši takmer 1000 kilometrov v snahe upozorniť úrady na prijatie ďalších opatrení v oblasti zmeny klímy v ich domovskom regióne Ladak na severe Indie. Pre toto hornaté zväzové teritórium požadujú väčšiu autonómiu od centrálnej vlády v Naí Dillí.



V stredu plánovali mierové zhromaždenie pri príležitosti narodenia vodcu indického hnutia za nezávislosť Mahátmá Gándhího.



Odľahlý a nehostinný región Ladak leží na silne militarizovanej hranici medzi Indiou, Pakistanom a Čínou. Všetky tri krajiny si robia územné nároky na časti tohto regiónu, ktorý je vystavený zmenám klímy, topeniu ľadovcov, častejším povodniam a zosuvom pôdy.



Wangčuk stál na čele kampane požadujúcej udelenie štátnosti pre Ladak. Podľa neho by to pomohlo zachovať miestny ekosystém a obyvatelia by mali väčšiu kontrolu nad politikou životného prostredia.



"Naša krajina je ohrozená," vyhlásil aktivista v septembri na začiatku protestného pochodu. Označil ho za nevyhnutný, pretože "mlčanie už viac nie je možné".



Pondelkové zadržanie skupiny odsúdil aj indický opozičný líder Rahúl Gándhí. Tvrdí, že išlo o "neprijateľné" porušenie práv demonštrantov. "Prečo sú starší občania zadržiavaní na hraniciach Naí Dillí za to, že sa zasadzujú za budúcnosť Ladaku?" pýtal sa v príspevku zverejnenom na sociálnych sieťach.



Aktivisti, mimovládne aj mediálne organizácie tvrdia, že od roku 2014, keď sa stal indickým premiérom Naréndra Módí, sú vystavení zvýšenému obťažovaniu a častejším právnym vyhrážkam.