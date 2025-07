Zatkli falošného veľvyslanca neexistujúcich štátov: Ľudí lákal na TOTO

Naí Dillí 23. júla (TASR) - Indická polícia v stredu zatkla muža obvineného z prevádzkovania falošného veľvyslanectva v prenajatej obytnej budove neďaleko metropoly Naí Dillí. Skonfiškovala tiež vozidlá s falošnými diplomatickými poznávacími značkami a falošné diplomatické pasy. TASR o tom píše podľa agentúry AP a denníka The Times of India.



Podozrivý sa vydával za veľvyslanca alebo konzula a údajne od ľudí vymáhal peniaze sľubmi o práci v zahraničí, uviedol vyšší policajný dôstojník Sušíl Ghulé zo špeciálnej jednotky štátu Uttarpradéš.



Podľa polície 47-ročný muž ľuďom tvrdil, že je diplomatický pracovník neexistujúcich štátov s názvom „Seborga“, „Londonia“ alebo „Westarctica“.



Polícia zaistila viacero sfalšovaných fotografií, na ktorých je podozrivý zobrazený so svetovými lídrami, ako aj falošné pečate indického ministerstva zahraničných vecí a takmer troch desiatok iných krajín. Skonfiškovali aj štyri autá s falošnými diplomatickými poznávacími značkami, ako aj takmer 4,5 milióna indických rupií (44.400 eur) a ďalšie cudzie meny v hotovosti.



Muža podozrievajú aj z prania špinavých peňazí prostredníctvom schránkových firiem v zahraničí a obvinený je z falšovania, vydávania sa za inú osobu a držby falošných dokladov.