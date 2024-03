Indické námorníctvo otvorí strategickú základňu neďaleko Maldív

Naí Dillí 3. marca (TASR) - Indické námorníctvo v noci na nedeľu oznámilo, že posilňuje svoju prítomnosť na "strategicky dôležitých" ostrovoch blízko Maldív. Jeho nová základňa má byť otvorená len niekoľko dní pred tým, ako maldivská vláda začne posielať indických vojakov späť do ich vlasti.



Vzťahy medzi Indiou a Maldivami sa zhoršili po tom, čo minulý rok na Maldivách vyhral voľby pročínsky prezident Mohamed Muizzu, ktorý prisľúbil, že si vynúti odchod indických vojakov z krajiny.



Muizzu požiadal Indiu, aby stiahla 89 bezpečnostných pracovníkov so sídlom na Maldivách, kde prevádzkovali prieskumné lietadlá. Prvá časť z nich by mala odísť do 10. marca a zvyšní do dvoch mesiacov.



Nová indická základňa bude otvorená 6. marca na indických ostrovoch Lakadivy, keď sa už existujúci malý oddiel vojakov zmení na "nezávislú námornú jednotku".



Indické námorníctvo vo svojom vyhlásení zdôvodnilo novú základňu tým, že vníma rastúcu prítomnosť Číny v súostroví, ktoré sa rozprestiera na kľúčových východo-západných medzinárodných lodných trasách. Nová základňa preto rozšíri "operačný dohľad" Naí Dillí nad touto oblasťou.



Indické ostrovy Lakadivy ležia asi 130 kilometrov severne od Maldív, pričom v ich najbližšom bode sa nachádza nová námorná základňa na ostrove Minicoy.



Indické námorníctvo už má základňu na lakadivskom ostrove Kavaratti, no nová základňa bude asi o 258 kilometrov bližšie k Maldivám.



"Minicoy je najjužnejším ostrovom Lakadív, ktorý sa rozprestiera v tesnej blízkosti životne dôležitých námorných trás," uviedlo indické námorníctvo.



Táto základňa bude nápomocná pri protipirátskych a protidrogových operáciách a je súčasťou politiky "postupného rozširovania bezpečnostnej infraštruktúry na strategicky dôležitých" ostrovoch.