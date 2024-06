Indické parlamentné voľby vyhrala Národná demokratická aliancia

Naí Dillí 5. júna (TASR) - Národná demokratická aliancia (NDA) - koalícia vedená nacionalistickou Indickou ľudovou stranou (BJP) premiéra Módího získala podľa oficiálnych výsledkov volebnej komisie väčšinu mandátov v dolnej komore indického parlamentu. TASR píše podľa agentúry AP.



Komisia uviedla, že NDA získala 285 kresiel a vedie v jednom volebnom obvode, ktorý ešte nebol vyhlásený. Na získanie väčšiny je pritom v 543-člennom parlamente potrebných 272 kresiel. Zisk NDA je však menší, ako predpovedala väčšina exit pollov.



Je to spôsobené najmä tým, že Módího BJP získa výrazne menej kresiel ako rekordných 303, ktoré vybojovala vo voľbách v roku 2019.



Výsledky volieb i tak umožnia Módímu stať sa predsedom vlády tretíkrát po sebe. Zastávať post premiéra trikrát sa doteraz v Indii podarilo len vodcovi boja za nezávislosť Džaváharlálovi Nehrúovi. Prvýkrát od roku 2014, keď sa Módího BJP dostala k moci, však nezískala väčšinu sama, čo znamená, že bude potrebovať podporu ostatných strán v koalícii.



Podľa indickej Ústrednej volebnej komisie boli minulé voľby najväčšie vo svetovej histórii: právo voliť v nich mala takmer miliarda ľudí, pričom 642 miliónov z nich ho aj využilo.



Voľby v Indii sa konali v siedmich etapách a počas vlny horúčav, keď v niektorých oblastiach teploty dosahovali až 50 stupňov Celzia. Horúčavy zavinili smrť desiatok voličov i členov volebných komisií.



Naréndra Módí (73) stojí na čele indickej vlády od roku 2014. Jeho odporcovia ho obviňujú z prenasledovania moslimskej menšiny a z autoritárskych tendencií. Módí sa síce netají tým, že je hinduistický nacionalista, ale obvinenia z autoritárstva odmieta.





Módí bude v stredu so svojimi spojencami rokovať o zostavení vlády





Indický premiér Naréndra Módí sa plánuje v stredu stretnúť so svojimi politickými spojencami, aby s nimi prediskutoval zostavenie vlády. Udeje sa tak deň po tom, ako jeho nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) prišla vo voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente. TASR informuje na základe agentúry Reuters.



Podľa oficiálnych výsledkov získala Módího strana v parlamentných voľbách 240 mandátov v 543-člennej dolnej komore parlamentu, bude sa tak musieť spoliehať na svojich spojencov.



Národná demokratická aliancia (NDA) vedená Módího BJP získala spolu 293 kresiel, čo je o 21 mandátov viac ako 272 kresiel potrebných na zostavenie väčšinovej vlády. Opozičná aliancia INDIA získala 230 kresiel.



Predpokladá sa, že v stredu sa v Naí Dillí stretne aj aliancia INDIA a bude rokovať o ďalšom postupe. Akékoľvek snahy opozície o zostavenie vlády však pravdepodobne zabrzdili dvaja z kľúčových spojencov BJP, ktorí podporili Módího a vyhlásili, že ich predvolebné spojenectvo so stranou je zachované.