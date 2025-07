Indické sily zabili ozbrojencov, ktorí sa podieľali na útoku v Kašmíre

Naí Dillí 29. júla (TASR) - Indické bezpečnostné sily zabili troch ozbrojencov zapojených do aprílového útoku v Indiou spravovanom regióne Kašmír, kde útočníci zastrelili 26 turistov, oznámil v utorok indický minister vnútra Amit Šáh. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



„Parlamentu chcem povedať, že tí, ktorí zaútočili v Bajsarane, boli traja teroristi a všetci traja boli zabití,“ povedal Šáh.



Ozbrojencov zabili počas spoločnej operácie armády, polovojenských zložiek a polície v pondelok, takmer tri mesiace po útoku v Kašmíre, po ktorom výrazne stúplo napätie medzi Indiou a Pakistanom. India obvinila z útoku Pakistan, ktorý to však poprel. Obe krajiny na seba následne štyri dni opakovane útočili, raketami, dronmi a delostreleckou paľbou. Útoky si na oboch stranách vyžiadali po viac ako 70 obetí. Strany v máji súhlasili s prímerím.



Šáh tvrdí, že zabití útočníci boli členmi Laškare tajjaba - skupiny v Pakistane, ktorú OSN zaradila na zoznam teroristických organizácií. „Indické bezpečnostné agentúry majú podrobné dôkazy o ich zapojení do útoku,“ povedal minister.



Spomínaná pondelková operácia prebehla v horskej oblasti národného parku Dachigam približne 30 kilometrov od mesta Šrínagar ležiacom v časti sporného regiónu Kašmír kontrolovanom Indiou.



Pri útoku z 22. apríla ozbrojenci podľa AFP vybehli z lesov pri oblasti Pahalgam a automatickými zbraňami útočili na turistov.



Telá ozbrojencov identifikovali ľudia, ktorí im pred aprílovým útokom poskytli jedlo a útočisko. Podľa forenznej správy boli náboje zo zbraní, ktoré bezpečnostné zložky našli na mieste pondelkovej prestrelky, zodpovedali tým, ktoré boli použité počas útoku v apríli.



Za zodpovednosť za útok v Kašmíre sa pôvodne prihlásila skupina The Resistance Front (TRF), tá však neskôr poprela zodpovednosť za útok. Spojené štáty tento mesiac vyhlásili TRF za teroristickú skupinu, ktorá „kryje a zastupuje“ Laškare tajjaba.