Indickej lunárnej sonde sa podarilo pristáť na južnom póle Mesiaca

Naí Dillí 23. augusta (TASR) - Indická vesmírna sonda Čandraján-3 (Mesačná loď 3) v stredu úspešne pristála v oblasti južného pólu Mesiaca, informuje TASR.



India sa tak stala štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na Mesiaci – predtým sa to podarilo Sovietskemu zväzu, Spojeným štátom a Číne. Zároveň je historicky prvou krajinou, ktorej vesmírna sonda pristála na málo preskúmanom mesačnom južnom póle. Pred niekoľkými dňami sa o to snažili aj Rusi, ich modul Luna-25 však cez víkend po technických problémoch stroskotal na Mesiaci.



Sonda Čandraján-3 s orbitálnym modulom, pristávacím modulom Vikram a lunárnym roverom Pragján odštartovala 14. júla z vesmírneho strediska na ostrove Šríharikóta v Bengálskom zálive.



Ako naznačuje poradové číslo kozmickej lode, ide o tretiu misiu v rámci ambiciózneho indického programu výskumu Mesiaca. Prvú vypustili v roku 2008 a vtedy sa Indom v dôsledku dôkladného pátrania podarilo po prvý raz odhaliť stopy vody v blízkosti povrchu Mesiaca a zistiť, že počas dňa má satelit Zeme síce slabú, ale predsa len atmosféru.



Druhá misia Čandraján-2, ktorá zahŕňala aj orbitálny modul, pristávací modul a lunárny rover, vyštartovala v roku 2019, ale bola úspešná len čiastočne: jej orbitálny modul stále obieha okolo Mesiaca a skúma ho, ale pristávací modul v dôsledku poruchy brzdového systému na poslednú chvíľu tvrdo pristál a je nefunkčný.



Indický vesmírny program Gaganján (Nebeská loď) má do budúceho roka vyslať na obežnú dráhu Zeme trojdňovú misiu s ľudskou posádkou.