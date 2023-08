PAŠOVAL 47 PYTÓNOV: Zadržali ho colníci a hady v krabiciach zhabali

Naí Dillí 2. augusta (TASR) - Letiskové úrady v meste Tiručirappalli v štáte Tamilnádu na juhu Indie zadržali muža, ktorý sa pokúšal prepašovať z Malajzie do krajiny 47 pytónov. V utorok o tom informovali indické a malajzijské médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Muž z Čennai, hlavného mesta najjužnejšieho indického štátu Tamilnádu, mal pri prílete z malajzijskej metropoly Kuala Lumpur v batožine aj dve jašterice. Zastavili ho colní úradníci, ktorí mali voči mužovi podozrenie.



Pytóny, nejedovaté hady škrtiče, boli natlačené v škatuliach s dierami.



Úradníci plazy zhabali a vrátia ich do Malajzie. Nie je jasné, aké úmysly mal muž s pašovanými živočíchmi.



Denník Malay Mail napísal, že pašeráci divokých zvierat sa často pokúšajú doviezť exotické plazy z juhovýchodnej Ázie do Indie.