Indickí lekári štrajkujú po znásilnení a vražde lekárky v Kalkate

Naí Dillí 12. augusta (TASR) - Lekári zamestnaní v štátnych nemocniciach vo viacerých indických štátoch vstúpili v pondelok do zatiaľ neobmedzeného štrajku na protest proti nedávnemu znásilneniu a vražde mladej lekárky. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Telo 31-ročnej ženy sa našlo uplynulý piatok s mnohopočetnými zraneniami v štátnej nemocnici v Kalkate, metropole indického štátu Západné Bengálsko, kde pracovala ako lekárka. Pitva potvrdila, že žena bola obeťou sexuálneho napadnutia a následne bola zabitá.



Polícia podľa správ miestnych médií zadržala v súvislosti s prípadom muža, ktorý taktiež pracoval v zmienenej nemocnici.



Bezprostredne po vražde vypukli v Kalkate protesty lekárov žiadajúcich spravodlivosť aj väčšiu bezpečnosť na pracovisku. Protesty sa medzičasom rozšírili aj do ďalších častí krajiny.



Sexuálne násilie páchané na ženách je v Indii rozsiahlym problémom. Za rok 2022 zaznamenali v tejto 1,4-miliardovej krajine denne v priemere takmer 90 znásilnení.



Lekári sú okrem toho podľa vlastných slov na pracovisku vystavovaní aj hrozbám násilia zo strany rozhnevaných príbuzných pacientov, a to najmä po doručení zlých správ.



Lekárske združenia požadujú zavedenie prísnych bezpečnostných opatrení vrátane inštalácie priemyselných kamier v nemocniciach. Žiadajú aj zavedenie osobitného zákona, ktorý by ochraňoval lekárov a zdravotníkov pred násilím na pracovisku. Podľa prieskumu Indickej lekárskej asociácie (IMA) sa s nejakou formou násilia už stretlo zhruba 75 percent indických lekárov.