ZNÁSILNENIE A VRAŽDA LEKÁRKY: Jej indickí kolegovia stupňujú štrajky

Kalkata 16. augusta (TASR) - Indickí lekári v ostatných dňoch stupňujú protesty, ktoré vyvolalo nedávne znásilnenie a vražda mladej lekárky v Kalkate. Indická lekárska asociácia (IMA) vyzvala v piatok vyše milión lekárov v celej krajine, aby v sobotu v rámci štrajku poskytovali len základné ošetrenie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



V Kalkate sa v piatok na proteste zišli stovky lekárov a ďalších zdravotníkov, ktorí žiadali príslušné úrady, aby zakročili voči násiliu páchanom na ženách, ako aj lekároch a zdravotníkoch v krajine. Obdobné protesty sa konali aj v metropole Naí Dillí či v meste Nágpur v štáte Maháráštra.



Štrajk podporili lekárske odborové hnutia vo verejnom aj súkromnom sektore. Vo viacerých častiach krajiny pozastavili lekári v štátnych nemocniciach v rámci štrajku od pondelka až do odvolania poskytovanie niektorých služieb.



V Kalkate vyšli v stredu v noci do ulíc tisícky ľudí, ktorí vraždu lekárky odsúdili. Ich pietne zhromaždenie sa časovo zhodovalo so začiatkom osláv indického Dňa nezávislosti, pripadajúceho na 15. augusta. IMA zároveň lekárov v celej krajine vyzvala, aby počnúc sobotou poskytovali 24 hodín len základné služby a aby zostali otvorené len pohotovostné oddelenia.



Telo 31-ročnej ženy sa našlo 9. augusta s mnohopočetnými zraneniami v štátnej nemocnici v Kalkate, metropole indického štátu Západné Bengálsko, kde pracovala ako lekárka. Pitva potvrdila, že žena bola obeťou sexuálneho napadnutia a následne bola zabitá. Rodičia mladej lekárky sa domnievajú, že sa stala obeťou skupinového znásilnenia.



Podľa indických médií sa jej telo našlo v posluchárni fakultnej nemocnice, kam si zrejme prišla nakrátko oddýchnuť po takmer 20 odpracovaných hodinách zo svojej 36-hodinovej služby.



Polícia zadržala podozrivého muža, ktorý v zmienenej nemocnici v Kalkate pracoval ako informačný zriadenec usmerňujúci pacientov. Úrady však napriek tomu čelia kritike za zlyhávanie pri riešení prípadu. Bollywoodski herci, ďalšie celebrity aj miestni politici vyjadrili v súvislosti s vraždou a znásilnením zdesenie a volajú po prísnejších trestoch pre páchateľov takýchto činov.



Sexuálne násilie páchané na ženách je v Indii rozsiahlym problémom. Za rok 2022 zaznamenali v tejto 1,4-miliardovej krajine denne v priemere takmer 90 znásilnení.



Lekári sú okrem toho podľa vlastných slov na pracovisku vystavovaní aj hrozbám násilia zo strany rozhnevaných príbuzných pacientov, a to najmä po doručení zlých správ. Ústrednú vládu teraz žiadajú aj o zavedenie osobitného zákona, ktorý by ich ochraňoval pred násilím na pracovisku.



Brutálne znásilnenie a vražda mladej lekárky v Kalkate zároveň mnohým pripomenuli obdobný prípad spred takmer 12 rokov, keď šestica mužov brutálne znásilnila v Naí Dillí v idúcom autobuse mladú študentku medicíny Džjoti Singhovú, ktorú potom vyhodila na odľahlom mieste.



Dva týždne po útoku študentka zraneniam podľahla, avšak ešte stihla označiť páchateľov. Jej smrť vyvolala v krajine obrovské a miestami násilné demonštrácie. Pod tlakom protestov vláda vtedy zaviedla prísnejšie tresty pre násilníkov a trest smrti pre recidivistov.