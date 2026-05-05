< sekcia Zahraničie
Indickí piloti požadujú ďalšie vyšetrovanie havárie lietadla Air India
K nehode lietadla spoločnosti Air India došlo 12. júna 2025.
Autor TASR
Bombaj 5. mája (TASR) - Federácia indických pilotov (FIP) zaslala ministerstvu letectva v Naí Dillí list, v ktorom naznačuje, že príčinou vlaňajšej havárie lietadla spoločnosti Air India mohla byť porucha elektrického systému, a nie konanie pilota. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Podnet FIP, ktorá združuje viac ako 5000 pilotov, prichádza pred zverejnením očakávanej záverečnej správy o havárii lietadla.
K nehode lietadla spoločnosti Air India došlo 12. júna 2025. Boeing 787-8 Dreamliner smeroval z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Pol minúty po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu. Tragédia si vyžiadala 260 obetí.
V súlade s medzinárodným právom indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) zverejnil predbežnú správu mesiac po nehode, 12. júla. V 15-stranovom dokumente sa konštatuje, že prívod paliva do motorov lietadla sa prerušil krátko pred nárazom, čo vyvolalo otázky o možnej chybe pilota. V správe sa ale neuvádza, či vypnutie palivových spínačov mohol spôsobiť manéver pilota alebo nejaká porucha.
List FIP z 1. mája, do ktorého nahliadla agentúra AFP, obsahuje takzvanú „technickú poznámku“, ktorá „naznačuje možnú príčinu“ vyžadujúcu si ďalšie vyšetrovanie.
„Elektrická porucha pred vzletom mohla spôsobiť neúmyselné spustenie relé a prerušenie prívodu paliva do oboch motorov bez zásahu pilota,“ uvádza sa v liste. Správy v médiách však naďalej naznačujú možné pochybenie pilota. Medzinárodná organizácia civilného letectva preto požaduje, aby sa najskôr vylúčili všetky možné technické príčiny.
Podnet FIP, ktorá združuje viac ako 5000 pilotov, prichádza pred zverejnením očakávanej záverečnej správy o havárii lietadla.
K nehode lietadla spoločnosti Air India došlo 12. júna 2025. Boeing 787-8 Dreamliner smeroval z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Pol minúty po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu. Tragédia si vyžiadala 260 obetí.
V súlade s medzinárodným právom indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) zverejnil predbežnú správu mesiac po nehode, 12. júla. V 15-stranovom dokumente sa konštatuje, že prívod paliva do motorov lietadla sa prerušil krátko pred nárazom, čo vyvolalo otázky o možnej chybe pilota. V správe sa ale neuvádza, či vypnutie palivových spínačov mohol spôsobiť manéver pilota alebo nejaká porucha.
List FIP z 1. mája, do ktorého nahliadla agentúra AFP, obsahuje takzvanú „technickú poznámku“, ktorá „naznačuje možnú príčinu“ vyžadujúcu si ďalšie vyšetrovanie.
„Elektrická porucha pred vzletom mohla spôsobiť neúmyselné spustenie relé a prerušenie prívodu paliva do oboch motorov bez zásahu pilota,“ uvádza sa v liste. Správy v médiách však naďalej naznačujú možné pochybenie pilota. Medzinárodná organizácia civilného letectva preto požaduje, aby sa najskôr vylúčili všetky možné technické príčiny.