Indickí poľnohospodári na protest proti reforme prehradili cesty

Naí Dillí 6. februára (TASR) - Desaťtisíce policajtov nasadili v sobotu v Indii v snahe potlačiť hroziace nové protesty poľnohospodárov bojujúcich proti vládnym reformám v agrosektore.Ako informovala agentúra AFP, v centre Naí Dillí - kde v januári protest so zapojením traktorov prerástol do násilností - bolo v sobotu uzavretých desať staníc metra a tisíce policajtov obsadili v meste kľúčové križovatky.Združenia poľnohospodárov a ich odbory oznámili, že v sobotu pristúpia k blokáde hlavných diaľnic v celej Indii. Neurobili tak však v štátoch Uttarpradéš a Uttarákhand, ani v Naí Dillí, pretože organizátori protestov dostali varovanie, že by tam mohlo dôjsť k provokáciám.Poľnohospodári vopred oznámili, že cez blokády a zátarasy prepustia sanitky, školské autobusy, hasičské autá a ďalšie pohotovostné vozidlá.V očakávaní týchto protestov polícia v celej Indii posilnila bezpečnostné opatrenia a monitoruje aj obsah na sociálnych sieťach s cieľom potlačiť možné provokácie a podnecovanie k násiliu.Agentúra AFP pripomenula, že na predmestí Naí Dillí od novembra stanujú desaťtisíce poľnohospodárov, ktorí takto požadujú zrušenie reforiem vedúcich k uvoľneniu trhu s poľnohospodárskymi výrobkami. Farmári tvrdia, že tieto zmeny povedú k tomu, že agrosektor ako jeden z kľúčových sektorov hospodárstva Indie prevezmú veľké konglomeráty.Po problémoch, ktoré v hlavnom meste nastali 26. januára, sa poľnohospodárske odbory zaviazali, že akékoľvek ich ďalšie akcie budú pokojné.