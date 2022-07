Indickí poslanci začali hlasovať o novom prezidentovi

Na snímke poslanci stoja v rade, aby odovzdali svoje hlasy počas volieb indického prezidenta v parlamente v Naí Dillí v pondelok 18. júla 2022. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 18. júla (TASR) - Poslanci indického parlamentu začali v pondelok hlasovať o novom prezidentovi. Hlavou štátu by sa mohla stať 64-ročná Draupadí Murmuová, zastupujúca tamojšiu chudobnú kmeňovú komunitu. Do volieb ju delegovala vládna Indická ľudová strana (Bháratíja Džanatá Pártí; BJP), informovala agentúra AP.Prezidenta v Indii volí kolégium voliteľov, ktoré pozostáva zo zákonodarcov v oboch komorách parlamentu a z volených členov zákonodarných zhromaždení všetkých štátov.Hlasy z pondelkových volieb budú spočítané vo štvrtok, približuje AP.Prezidentský úrad v Indii je ceremoniálna funkcia, ale v čase politickej neistoty prezident zohráva významnú rolu, poznamenala AP.Zvolenie 64-ročnej Murmuovej je považované len za formalitu, keďže BJP, vedená premiérom Naréndrom Módím, má pozíciu dosť silnú na to, aby pre svoju kandidátku získala podporu medzi poslancami federálneho parlamentu i v zákonodarných zboroch jednotlivých indických štátov.Prezidentským kandidátom roztrieštenej opozície je Jašvant Sinhá, odídenec z BJP.Sinhá pôsobil v rokoch 1998–2002 ako minister financií počas predchádzajúcej vlády BJP. Z tohto politického subjektu však vystúpil po tom, ako sa v roku 2018 s Módím rozišiel v názoroch na ekonomické otázky.AFP dodala, že Murmuová, členka Módího strany BJP, pochádza z východoindického štátu Urísa a v minulosti pôsobila ako guvernérka štátu Džhárkhand.Murmuovej otec a jej starý otec boli náčelníkmi v dedine Baidapósi v okrese Majúrbhandž v štáte Urísa.Kmene v Indii sú vo všeobecnosti chudobné, v odľahlých dedinách im chýba zdravotná starostlivosť a vzdelávacie zariadenia. Kmeňové spoločenstvá v Indii rozvíjajú svoje tradície a hospodárstvo v súlade s dostupnými prírodnými zdrojmi, vysvetlila AFP.Víťaz volieb vystrieda Ráma Nátha Kóvinda pochádzajúceho z komunity dalitov, ktorá je na konci zložitej kastovej hierarchie.Sedemdesiatšesťročný Rám Náth Kóvind je dlhoročným spolupracovníkom Národného dobrovoľníckeho zboru (Ráštríja svajamsévak sangh; RSS), hinduistickej nacionalistickej skupiny, ktorá je dlhodobo obviňovaná z podnecovania náboženskej nenávisti voči moslimom. Prezidentom je od roku 2017.V prípade svojho zvolenia sa Murmuová stane prvou "kmeňovou" prezidentkou a v dejinách Indie vôbec druhou ženou na tomto poste.