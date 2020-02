Indickí aktivisti žiadali skoncovať s násilím páchaným na ženách

Naí Dillí 9. februára (TASR) - Desiatky umelcov a aktivistov sa v nedeľu zhromaždili v indickom hlavnom meste Naí Dillí a žiadali skoncovať s násilím páchaným na ženách. V Indii totiž napriek prísnym zákonom prijatým pred siedmimi rokmi sú takéto trestné činy stále na vzostupe, informovala agentúra AP.



Akciu zorganizovalo hnutie One Billion Rising, ktoré bolo založené v roku 2012 ako súčasť hnutia V-Day venujúceho sa boju proti znásilňovaniu a sexuálnemu násiliu na ženách.



Počet násilných trestných činov páchaných na ženách v Indii stúpa napriek prísnym zákonom prijatým v roku 2013, konštatovala AP. Tieto činy sú také časté, že v hlavných denníkoch krajiny sa im venuje len pár riadkov.



Zásadným zlomom pre vnímanie fenoménu násilia páchaného na ženách v Indii bol prípad z roku 2012, keď mladú ženu cestujúcu v autobuse v Naí Dillí brutálne znásilnila skupina mužov. Táto tragická udalosť mala za následok sériu protestných pochodov a zhromaždení, na ktorých tisíce Indov žiadali prísnejšie tresty pre páchateľov znásilnenia a lepšiu ochranu žien.



Parlament následne prijal zákony, ktorými sa zdvojnásobili tresty odňatia slobody za znásilnenie na 20 rokov a kriminalizoval sa voyeurizmus, prenasledovanie a obchodovanie so ženami. Indickí zákonodarcovia tiež schválili zníženie veku, v ktorom je v prípade spáchania závažných trestných činov možné súdiť maloletú osobu ako dospelého, a to z 18 na 16 rokov.