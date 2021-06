Indickí vedci upozorňujú na vysokú nákazlivosť variantu delta

Naí Dillí 4. júna (TASR) - Indickí vedci v piatok oznámili, že variant koronavírusu s označením delta, ktorý po prvý raz zaznamenali v Indii, je vysoko nákazlivý a na jeho zvládnutie je potrebné celosvetové úsilie. Informovala o tom agentúra DPA.



Variant delta je o 50 percent nákazlivejší ako tzv. britský variant označovaný ako alfa. Vyplýva to zo zistení vedcov z indického konzorcia INSACOG a Národného centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (NCDC).



Vedci na základe pozorovaní z Naí Dillí upozornili, že imunita získaná po prekonaní ochorenia a čiastočné očkovanie na zabránenie šírenia tohto variantu nestačia. Jeho zvládnutie si podľa vedcov bude vyžadovať výrazné úsilie v oblasti verejného zdravia na celom svete.



Variant delta, ktorý sa už rozšíril do približne 54 krajín, je schopný vytvárať ohniská s rýchlym šírením nákazy a môžu sa ním infikovať i ľudia, ktorí sú už po očkovaní.



Tento variant vyvolal aj druhú vlnu pandémie v Indii, ktorá sa stala jednou z krajín s najvyšším počtom prípadov nákazy na svete, oznámila indická televízia NDTV.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 10. mája oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za "znepokojujúci".



India zaznamenala viac ako 28,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je druhý najvyšší počet na svete po USA, pripomína DPA. V piatok v Indii hlásili 132.364 nových prípadov. Experti sú presvedčení, že druhá vlna postupne slabne po tom, ako začiatkom mája denne pribúdalo až 400.000 nových prípadov.



Indická vláda konzorcium INSACOG založila v vlani v decembri s cieľom študovať a monitorovať genomické zmeny vírusu.