Indickí vojaci našli telá siedmich nezvestných horolezcov

Lakhnaú 23. júna (TASR) - Príslušníci indických polovojenských síl sa dostali v nedeľu k telám siedmich z ôsmich členov medzinárodnej skupiny horolezcov, ktorí zahynuli na nebezpečnom himalájskom štíte Nandá Déví. Informoval o tom predstaviteľ severoindického štátu Uttarákhand, Vidžaj Džogdande.



Nandá Déví je druhý najvyšší vrch Indie, vysoký 7816 metrov.



Podľa predstaviteľa vojaci zatiaľ telá neidentifikovali. Musia ich teraz zniesť z miesta, kde ich našli, teda z nadmorskej výšky viac ako 5000 metrov, do základného tábora.



Ostrieľaný britský horolezec Martin Moran viedol skupinu zloženú zo štyroch Britov, dvoch Američanov, Austrálčana a India na expedícii vo východnej časti štítu Nandá Déví. Moranova spoločnosť so sídlom v Škótsku uviedla, že kontakt so skupinou stratila 26. mája po páde lavíny. Úrady predpokladajú, že všetci horolezci sú mŕtvi, dodala tlačová agentúra AP.



Päť tiel horolezcov, podľa predpokladu patriacich do nezvestnej skupiny, spozorovali zo vzduchu už takmer pred dvoma týždňami.



Pozemné expedície indických polovojenských síl a Indickej horolezeckej nadácie sa začali po tom, ako sa vrtuľníkom nepodarilo do oblasti dostať.



Pátranie po ôsmom horolezcovi bude pokračovať, ubezpečil Džogdande.



Predseda Indickej horolezeckej nadácie H.S. Čauhan povedal, že o evakuácii tiel vrtuľníkmi rozhodnú úrady v závislosti od počasia. Do oblasti sú na pomoc vyslané aj pozemné expedície.