Indickú autorku rozhorčili Wendersove vyjadrenia o politike
Členovia poroty boli na tlačovej konferencii v deň otvorenia Berlinale vo štvrtok požiadaní, aby sa vyjadrili k postoju festivalu k vojne v Gaze, pripomína DPA.
Autor TASR
Berlín 14. februára (TASR) - Indická spisovateľka Arundhati Royová zrušila svoju plánovanú účasť na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale Berlinale po tom, čo sa predseda poroty nemecký režisér Wim Wenders vyjadril, že by filmári „mali zostať mimo politiky“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„S hlbokým poľutovaním musím oznámiť, že sa nezúčastním na Berlinale,“ napísala Royová vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnil jej vydavateľ. Odôvodnila to „nehoráznymi vyhláseniami členov poroty Berlínskeho filmového festivalu, keď boli požiadaní o komentár ku genocíde v Gaze.“
Členovia poroty boli na tlačovej konferencii v deň otvorenia Berlinale vo štvrtok požiadaní, aby sa vyjadrili k postoju festivalu k vojne v Gaze, pripomína DPA. Jeden z novinárov, ktorý obvinil Berlinale z prejavovania solidarity s Ukrajincami a Iráncami, nie však s Palestínčanmi, sa členov poroty opýtal, či „podporujú toto selektívne zaobchádzanie s ľudskými právami“.
Členka poroty Ewa Puszczyńska odpovedala, že kladenie takejto otázky je „neférové“. Predseda poroty Wenders sa vyjadril, že „nemôžeme naozaj vstúpiť do oblasti politiky.“
„Musíme sa držať mimo politiky, pretože ak nakrúcame filmy, ktoré sú vyslovene politické, vstupujeme do oblasti politiky, my sme však protiváhou politiky. Musíme robiť prácu ľudí a nie prácu politikov,“ dodal.
Royová, ktorej román „Boh maličkostí“ v roku 1997 získal prestížnu Bookerovu cenu, v reakcii uviedla, že bola vyjadreniami poroty šokovaná. „Počuť ich hovoriť, že umenie by nemalo byť politické, je ohromujúce,“ povedala.
„Je to spôsob, ako ukončiť diskusiu o zločine proti ľudskosti, aj keď sa pred nami odohráva v reálnom čase – pričom umelci, spisovatelia a filmári by mali robiť všetko, čo je v ich silách, aby ho zastavili.“
Royová sa na Berlinale plánovala zúčastniť na premietaní jej filmu z roku 1989 s názvom „In Which Annie Gives It Those Ones“ na Berlinale.
