Indickú časť Kašmíru navštívili vyslanci 15 krajín

Šrínagar 9. januára (TASR) - Vyslanci z 15 krajín vrátane Spojených štátov začali vo štvrtok dvojdňovú návštevu Indiou kontrolovanej časti Kašmíru. Ide o prvú cestu diplomatov sídliacich v Naí Dillí, odkedy India vlani začiatkom augusta odňala regiónu jeho osobitný štatút a v oblasti podnikla zásahy proti svojim odporcom, uviedla agentúra AP.



Očakáva sa, že diplomati sa počas návštevy Šrínagaru a Džammú stretnú s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a vládnymi úradníkmi. Podrobnosti o programe cesty neboli bezprostredne k dispozícii.



Sporný región Kašmíru navštívila naposledy skupina poslancov Európskeho parlamentu.



Podľa agentúry Press Trust of India (PTI) sú súčasťou delegácie aj diplomati zastupujúci Bangladéš, Vietnam, Nórsko, Maldivy, Južnú Kóreu, Maroko a Nigériu.



Vláda hinduistickej nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) uviedla 5. augusta do platnosti opatrenie, ktorým spornému regiónu Džammú a Kašmír ležiacemu na severozápade Indie odoberá osobitný štatút. Prezidentský dekrét zrušil článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu tomuto himalájskemu regiónu. Indické úrady tam v tejto súvislosti zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia.



Úrady odvtedy zmiernili viacero obmedzení, zrušili blokády ciest a obnovili služby mobilných operátorov. V oblasti však stále nefunguje internet a vo väzení sú stále stovky politikov a aktivistov.



Oficiálne miesta taktiež vyzvali študentov, aby sa vrátili do škôl a podniky, aby otvorili svoje prevádzky.



Väčšina historického územia Kašmíru je rozdelená medzi regionálnych rivalov Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celú túto oblasť. V indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.