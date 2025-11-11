< sekcia Zahraničie
Indický minister obrany prisľúbil trest pre vinníkov výbuchu auta
Polícia doteraz neposkytla presné informácie o výbuchu.
Autor TASR
Naí Dillí 11. novembra (TASR) - Indický minister obrany Rádžnát Singh v utorok prisľúbil, že osoby zodpovedné za pondelkový výbuch auta pri Červenej pevnosti v husto obývanej historickej časti Naí Dillí budú potrestané. Zahynulo najmenej osem obetí, niektoré miestne médiá ich uvádzajú až desať. Ďalších približne 20 ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Popredné vyšetrovacie úrady v krajine vedú rýchle a dôkladné vyšetrovanie tohto incidentu. Zistenia budú zverejnené čoskoro... Chcem uistiť, že tí, ktorí sú za túto tragédiu zodpovední, budú postavení pred spravodlivosť a neujdú trestu za žiadnych okolností,“ zdôraznil minister. Podobné vyjadrenie poskytol aj indický premiér Naréndra Módí.
Polícia doteraz neposkytla presné informácie o výbuchu. Vysokopostavení policajní predstavitelia pre agentúru AP uviedli, že na prípad sa vzťahuje indický protiteroristický zákona a úradom to poskytuje širšie právomoci na zadržanie podozrivých osôb.
Na zverejnených záberoch z miesta útoku vidieť plamene a dym stúpajúci z áut na preplnenej ulici. Hasiči potvrdili, že zhorelo najmenej šesť áut a tri trojkolky známe ako tuk-tuk.
Ide o prvý vážny bezpečnostný incident od 22. apríla, keď v turistickom stredisku v Indiou spravovanom Kašmíre zahynulo pri útoku 26 civilistov, čo vyvolalo konflikt s Pakistanom.
Červená pevnosť zo 17. storočia (Lál Kila) je významná turistická atrakcia. Niekdajšie sídlo panovníka vzniklo za dynastie Veľkých Mogulov a v súčasnosti je v ňom múzeum.
