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Indický minister školstva po týždňoch protestov oznámil rezignáciu
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014.
Autor TASR
Naí Dillí 25. júla (TASR) - Indický minister školstva Dharméndra Pradhán v sobotu po týždňoch rozsiahlych celoštátnych protestov odstúpil z funkcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.
„Poslal som premiérovi svoju rezignáciu,“ napísal Pradhán v príspevku na sociálnej sieti X. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Naréndru Módiho po týždňoch demonštrácií satirického hnutia Ľudová strana švábov (CJP) za Pradhánovo odstúpenie.
Protesty, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom, organizuje satirické hnutie v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne dva milióny študentov. Hnutie sa zaviazalo, že v demonštráciách bude pokračovať, až kým nedosiahne svoj hlavný cieľ - rezignáciu ministra školstva.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.
„Poslal som premiérovi svoju rezignáciu,“ napísal Pradhán v príspevku na sociálnej sieti X. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Naréndru Módiho po týždňoch demonštrácií satirického hnutia Ľudová strana švábov (CJP) za Pradhánovo odstúpenie.
Protesty, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom, organizuje satirické hnutie v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne dva milióny študentov. Hnutie sa zaviazalo, že v demonštráciách bude pokračovať, až kým nedosiahne svoj hlavný cieľ - rezignáciu ministra školstva.
Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči Módimu od jeho nástupu k moci v roku 2014. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad aj nedostatok pracovných miest.