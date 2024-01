Indický minister zahraničných vecí odcestuje do Iránu

Naí Dillí 13. januára (TASR) - Indický minister zahraničných vecí sa v nedeľu vydá na dvojdňovú cestu do Iránu v súvislosti s leteckými útokmi Západu proti jemenským povstaleckým húsíovcom, ktorí útočia na plavidlá v Červenom mori a sú podporovaní Teheránom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Subrahmanjám Džajšankar navštívi krajinu mesiac po útoku dronu na loď v blízkosti indických vôd, z ktorého USA obviňujú Irán.



Vo vládnom vyhlásení vydanom v sobotu sa uvádza, že Džajšankar sa stretne so svojím iránskym náprotivkom Hosejnom Amir-Abdolahjánom, aby prediskutoval "bilaterálne, regionálne a globálne otázky", bez uvedenia ďalších podrobností.



Od začiatku izraelskej vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, uskutočnili húsíovia desiatky útokov dronmi a raketami na kľúčovú medzinárodnú trasu cez Červené more.



Mnohé plavidlá boli presmerované z Červeného mora v dôsledku útokov dronov a rakiet, ktoré uskutočnili húsíovskí povstalci na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.



India po sérii útokov na plavidlá výrazne posilnila svoje námorné hliadky v Arabskom mori, aby "udržala odradzujúcu prítomnosť" svojich bezpečnostných zložiek.



Vlani v decembri zasiahol dron ropný tanker spoločnosti MV Chem Pluto, 370 kilometrov od pobrežia Indie, z čoho USA obvinili Irán. Teherán to však označil za "bezcenné". Indické námorníctvo začiatkom januára uviedlo, že zachránilo 21 členov posádky z plavidla v Arabskom mori po núdzovom volaní o únos.



Džajšankar vo štvrtok uviedol, že hovoril s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom o "výzvach námornej bezpečnosti, najmä v oblasti Červeného mora".