Indický minister zahraničných vecí odcestoval do Pakistanu na summit

Naí Dillí 15. októbra (TASR) - Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar v utorok odcestoval na summit do susedného Pakistanu. Ide o prvú návštevu šéfa indickej diplomacie v tejto krajine za takmer desaťročie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Džajšankar sa v pakistanskom hlavnom meste Islamabad zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Obe strany uviedli, že sa neplánujú žiadne bilaterálne rozhovory a indický zástupca sa bude striktne riadiť harmonogramom ŠOS.



India a Pakistan disponujú jadrovými zbraňami a sú úhlavnými nepriateľmi od získania nezávislosti v roku 1947, ktorou sa skončila britská koloniálna nadvláda. Viedli tiež viacero vojen.



Členskými štátmi ŠOS sú Bielorusko, Čína, India, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Pakistan, Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan. Ďalších 16 krajín je pridružených so štatútom pozorovateľa alebo "partnera v dialógu". ŠOS sa niekedy označuje za alternatívu k NATO, v ktorej dominuje Západ.



"India sa naďalej aktívne zapája do formátu ŠOS," uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí. ŠOS má mandát rokovať o bezpečnosti, dvojdňový summit v Islamabade je však zameraný na obchodné, humanitárne a kultúrne otázky.



Indický minister zahraničných vecí navštívil Pakistan naposledy v roku 2015, keď sa vtedajšia šéfka diplomacie Sušamá Svarádžová zúčastnila na konferencii o Afganistane.



V tom istom roku indický premiér Naréndra Módí nečakane navštívil pakistanské mesto Láhaur, kde rokoval s premiérom Navázom Šarífom, čo vyvolalo nádej na zlepšenie vzájomných vzťahov. Zhoršili sa v roku 2019, keď Módího vláda zrušila obmedzenú autonómiu regiónu Kašmír pod správou Indie. Pakistan reagoval pozastavením bilaterálneho obchodu a oslabením diplomatických väzieb s Naí Dillí.



Himalájsky región Kašmír je rozdelený medzi Indiu, Pakistan a Čínu, ktoré si naň robia nárok.



Bývalý pakistanský minister zahraničných vecí Bilaval Bhutto Zardárí v roku 2023 navštívil indický štát Goa v rámci stretnutia ŠOS, kde sa dostal s Džajšankarom do slovnej potýčky.