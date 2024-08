Indický premiér Módí navštívi Ukrajinu

Naí Dillí 19. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí navštívi Ukrajinu, uviedlo v pondelok indické ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde o jeho prvú cestu do tejto vojnou zmietanej krajiny od začiatku konfliktu s Ruskom a približne mesiac po jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, informuje TASR podľa tlačových agentúr AFP a Reuters.



Podrobnosti o ceste budú oznámené ešte počas pondelka, dodal rezort diplomacie. Indické médiá informovali, že Módí zrejme navštívi Kyjev ešte v priebehu augusta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval Módího na návštevu svojej krajiny počas júlového telefonického rozhovoru.



Po plnej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 západné krajiny uvalili na Moskvu sankcie, ale spriatelené krajiny ako India a Čína s ňou naďalej obchodujú.



India sa zdržala priameho obvinenia Ruska - za to, čo Moskva nazýva špeciálnou vojenskou operáciou - a zároveň vyzvala krajiny, aby konflikt vyriešili prostredníctvom dialógu a diplomacie.



Spojené štáty vyjadrili obavy zo vzťahov Indie s Ruskom, najmä v čase, keď sa Washington snaží posilniť svoje vlastné vzťahy s Naí Dillí ako potenciálnou protiváhou silnejúcej Číny. India sa tiež snaží prehĺbiť svoje vzťahy so Západom, ale zároveň si chce zachovať dobré vzťahy s Ruskom.