Indický premiér Módí podporil plán mjanmarskej junty usporiadať voľby
Líder vojenskej vlády Min Aun Hlain sa v nedeľu na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin stretol s indickým premiérom Naréndrom Módím.
Naí Dillí 1. septembra (TASR) - India vyšle do Mjanmarska tímy expertov, ktorí budú monitorovať nadchádzajúce voľby. V občianskou vojnou zmietanej krajine by sa mali začať v decembri. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Na stretnutí si vymenili názory na opatrenia na zabezpečenie mieru a stability v pohraničných regiónoch oboch krajín, podporu obchodu, posilnenie priateľstva a spolupráce,“ informoval štátny denník Global New Light of Myanmar.
Vojenská junta vládne v Mjanmarsku do roku 2021, keď armáda zosadila vtedajšiu premiérku Aun Schan Su Ťij. V polovici augusta oznámila, že prvé voľby od prevratu sa začnú 28. decembra. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín.
Módí po stretnutí s mjanmarským lídrom vyhlásil, že dúfa v „spravodlivý a inkluzívny priebeh volieb za účasti všetkých zainteresovaných strán“. Deň predtým sa Min Aung Hlaing stretol aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a obaja diskutovali o podpore Pekingu pri volebných prípravách.
Podľa štátnych médií sa doteraz zaregistrovalo deväť strán, ktoré budú kandidovať na celoštátnej úrovni, a 55 na provinčnej úrovni, pričom získali súhlas volebných orgánov podporovaných armádou.
Strany, ktoré sú v opozícii voči armáde, boli z volieb vylúčené alebo ich bojkotujú, západné štáty a ľudskoprávne organizácie hlasovanie vnímajú ako pokus generálov o ďalšie upevnenie moci.
