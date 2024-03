Indický premiér Módí pricestoval na štátnu návštevu Bhutánu

Naí Dillí 22. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v piatok pricestoval do Bhutánu na dvojdňovú štátnu návštevu. O malý, ale strategicky umiestnený himalájsky štát sa uchádza aj susedná Čína. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Návšteva je v súlade s tradíciou pravidelných kontaktov medzi Indiou a Bhutánom na vysokej úrovni a s dôrazom, ktorý indická vláda kladie na svoju politiku susedstva," uvádza sa vo vyhlásení Módího úradu.



Vnútrozemský Bhután je známy politikou uprednostňovania "hrubého národného šťastia" pred hospodárskym rastom. India je odhodlaná nedovoliť Číne, aby sa presadila v oblasti, ktorú považuje za svoju prirodzenú sféru vplyvu.



India účinne dohliadala na zahraničnú politiku Bhutánu až do roku 2007. Nasledujúci rok sa v kráľovstve konali prvé voľby za účasti viacerých politických strán.



Bhután nemá s Čínou formálne diplomatické vzťahy, ale obe krajiny vlani v októbri po rozhovoroch o dlhodobo sporných vzájomných hraniciach uzavreli "dohodu o spolupráci".



Decembrová správa britského think tanku Chatham House obsahuje družicové fotografie, ktoré dokazujú čínsky "neschválený program výstavby osád" v severnej pohraničnej oblasti Bhutánu. Chatham House tvrdí, že v prípade uzavretia dohody o hraniciach by sa tieto oblasti mohli stať "trvalým čínskym územím".



Módí minulý týždeň prijal bhutánskeho premiéra Tsheringa Tobgaya na jeho prvej oficiálnej zahraničnej návšteve po januárovom návrate do úradu na druhé funkčné obdobie.