Indický premiér Módí vyzval na vstup Africkej únie do skupiny G20

Naí Dillí 27. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vyzval v nedeľu na vstup Africkej únie (AÚ) do skupiny G20. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupiny 20 najväčších ekonomík sveta je zložená z 19 krajín a Európskej únie. Jej členské krajiny tvoria 85 percent svetového HDP a žijú v nich dve tretiny svetovej populácie. Jej jediným členom spomedzi krajín afrického kontinentu je Juhoafrická republika.



V decembri americký prezident Joe Biden uviedol, že chce, aby AÚ "vstúpila do G20 ako jej stály člen". Aj Módí vyzval nedeľu Africkú úniu, ktorej HDP dosiahlo vlani tri bilióny dolárov, na vstup do G20.



"Africkú úniu sme pozvali s víziu stáleho členstva," uviedol Módí na podnikateľskom fóre B20, ktoré sa koná pred septembrovým summitom G20 v Indii.



AÚ sídli v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba a celkovo má 55 členských krajín - päť z nich, v ktorých vládnu vojenské junty, má však v súčasnosti účasť v únii pozastavenú.



Módí okrem toho povedal, že India je podľa neho "riešením" pri vytváraní "efektívneho a dôveryhodného globálneho dodávateľského reťazca po tom, čo prišlo v dôsledku pandémie koronavírusu k jeho narušeniu. Naí Dillí pritom podľa premiéra plánuje pracovať na posilnení výrobného potenciálu Indie, aby mohla konkurovať Číne.