Indický premiér Módí zloží 8. júna sľub na tretie funkčné obdobie

Naí Dillí 5. júna (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí ponúkol v stredu svoju demisiu. Stalo sa tak po tom, ako jeho vláda odporučila rozpustenie dolnej komory parlamentu (Lók sabha), informovala agentúra Reuters. Televízne kanály v Indii okrem toho uviedli, že Módí zloží prísahu 8. júna a stane sa tak predsedom vlády na v poradí tretie funkčné obdobie, píše TASR.



Zástupcovia Módího nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) sa v stredu zišli s kľúčovými spojencami a rokovali s nimi o zostavení vlády. BJP sa v tejto situácii ocitla prvý raz od svojho nástupu k moci pred desiatimi rokmi. Naďalej sa však očakáva, že bude schopná zostaviť vládu za pomoci menších politických strán, konštatoval Reuters.



Politológovia citovaní agentúrou AFP predpokladajú, že Módího tretie funkčné obdobie bude preňho náročnejšie, než očakával.



"Módího to donúti brať do úvahy stanovisko ostatných - uvidíme viac demokracie a zdravého parlamentu," domnieva sa aj Nilanádžan Muchopadhjaj, ktorý pred časom písal Módího biografiu. Dodal, že staronový premiér "bude musieť byť vodcom, akým nikdy nebol, a zažijeme nového Módího".



Podľa vyhlásenia z utorka večera Módí trvá na tom, že výsledky volieb sú víťazstvom, ktoré mu zaistí, že bude môcť pokračovať vo svojom politickom programe. Avizoval, že tretie funkčné obdobie jeho vlády bude pre Indiu "novou kapitolou rozvoja".



BJP si v parlamente zaistila 240 kresiel, čo je výrazne menej ako 303 mandátov získaných vo voľbách spred piatich rokov. Do väčšiny tak BJP chýba 32 mandátov a bude preto odkázaná na koaličných partnerov, s ktorými bude musieť nachádzať konsenzus, aby v parlamente presadila svoju politiku.



Opozičná aliancia INDIA získala 230 kresiel. Hlavná opozičná strana Indický národný kongres bude mať v parlamente 99 poslancov, čo je takmer dvojnásobne viac ako po voľbách v roku 2019.



Vodca opozície Ráhul Gándhí na margo výsledkov hlasovania pred novinármi vyhlásil, že "India týmto Naréndrovi Módímu odkázala: 'Nechceme ťa'."



Voľby v najľudnatejšej demokracii sveta trvali viac ako šesť týždňov. Právo voliť mala takmer miliarda ľudí - viac ako súčet obyvateľov Európskej únie a USA. O poslanecký mandát sa uchádzalo viac ako 8000 kandidátov.