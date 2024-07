Indický premiér s rakúskym kancelárom diskutovali aj o Ukrajine

Viedeň 10. júla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v stredu navštívil Rakúsko, kde s kancelárom Karlom Nehammerom diskutoval aj o vojne na Ukrajine. Udialo sa tak len deň po Módího návšteve v Moskve. Vo Viedni Módí zdôraznil potrebu diplomatického riešenia konfliktu na Ukrajine, informuje TASR podľa agentúry AP a DPA.



Nehammer na spoločnom vyhlásení pre tlač zdôraznil, že poznať indický postoj k vojne na Ukrajine je dôležité. "Včera večer a dnes ráno sme veľmi intenzívne rokovali o ruskej agresívnej vojne proti Ukrajine. Pre mňa ako spolkového kancelára Rakúska je mimoriadne dôležité poznať stanovisko Indie, pochopiť ho a oboznámiť Indiu s európskymi obavami a znepokojením," uviedol rakúsky kancelár.



Vyzdvihol taktiež účasť Indie na mierovom summite vo Švajčiarsku, ktorý sa konal minulý mesiac a uviedol, že to považuje za dôležitý signál.



Nehammer dodal, že Rakúsko môže zohrať úlohu "budovateľa mostov" a pomôcť posunúť vpred mierové iniciatívy. Rakúsko, ktoré nie je členom NATO, sa snaží pôsobiť ako mediátor a Ukrajine ponúklo, že sprostredkuje mierové rokovania s Ruskom.



Módí sa v stredu vyjadril, že s Nehammerom mali širokú diskusiu o všetkých svetových konfliktoch vrátane Ukrajiny. Zdôraznil taktiež, že problémy medzi krajinami sveta sa nemôžu riešiť na bojisku a strata nevinných životov je neakceptovateľná, a to na ktorejkoľvek strane.



"India aj Rakúsko kladú dôraz na dialóg a diplomaciu v záujme rýchleho obnovenia mieru a stability," povedal Módí. "Sme pripravení poskytnúť všetku možnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa," dodal indický premiér.



Okrem vojny na Ukrajine sa partneri zaoberali aj konfliktom na Blízkom východe, celkovou geopolitickou situáciou a pozitívnymi aspektami vzájomnej spolupráce.



Módí priletel na zahraničnú cestu do Viedne prvýkrát. Ide zároveň o prvú návštevu indického premiéra v Rakúsku po 41 rokoch.