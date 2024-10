Indický premiér sa zúčastní na summite skupiny BRICS v Rusku

Naí Dillí 18. októbra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí sa zúčastní na októbrovom summite skupiny BRICS v ruskej Kazani, informovalo v piatok indické ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde o jeho druhú návštevu Ruska v tomto roku, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Módí bude na summite v meste Kazaň prítomný 22. a 23. októbra. Summit potrvá do 24. októbra a Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov informoval, že sa na ňom zúčastnia lídri z 24 krajín. Svoju účasť v piatok potvrdili aj Čína a Spojené arabské emiráty.



Módího vláda má dlhodobé väzby s Ruskom, ktoré pretrvali aj napriek úsiliu Indie o nadviazanie užších bezpečnostných partnerstiev s Washingtonom a ďalšími západnými spojencami. Naí Dillí sa túto situáciu snaží vybalansovať a preto doteraz priamo neodsúdilo vojnu na Ukrajine. Namiesto toho sa ponúklo ako sprostredkovateľ mierového riešenia vojenského konfliktu.



Módí v júli navštívil Moskvu a pri príchode priateľsky objal ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za "ničivý úder pre mier". V trom čase pri ruských útokoch na Ukrajine zahynulo vyše 30 ľudí a bola poškodená detská nemocnica v Kyjeve.



Kyjev navštívil indický premiér v auguste. Svoju mierovú výzvu doplnil slovami, že "žiadny problém by sa nemal riešiť na bojisku".



Rusko je pre Indiu významným dodávateľom ropy a zbraní, keďže prišlo o veľkú časť svojich tradičných odberateľov v Európe. Ich vzťahy však poznačili aj čoraz užšie vzťahy Moskvy s Pekingom.



Názov skupiny BRICS pochádza z prvých písmen piatich členských štátov, ktoré sa v nej združili v roku 2009 - Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky. Medzitým sa k nej pripojil aj Irán.