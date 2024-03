Indický premiér telefonoval s Putinom aj Zelenským

Naí Dillí/Moskva/Kyjev 20. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v stredu osobitne telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a tiež najvyšším ukrajinským predstaviteľom Volodymyrom Zelenským. Podľa indickej televízie NDTV Módí zopakoval výzvu na diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine, informuje TASR.



Ako ďalej uviedla NDTV s odvolaním sa na svoje zdroje, Putin aj Zelenskyj označili Indiu za mierotvorcu a obaja pozvali Módího na návštevu svojich krajín po parlamentných voľbách v Indii, ktoré sa uskutočnia od 19. apríla do 1. júna. Vládnuca Indická ľudová strana je podľa prieskumov favoritom volieb a Módí by po nich mal ostať premiérom aj na tretie funkčné obdobie.



Zelenskyj podľa NDTV v telefonáte ocenil, že India pokračuje v zasielaní humanitárnej pomoci Ukrajine.



Niekoľko hodín pred telefonátom so Zelenským telefonoval Módí aj s Putinom, ktorému opätovne zablahoželal k znovuzvoleniu vo víkendových voľbách. "Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať na prehĺbení a rozšírení Osobitného a privilegovaného strategického indicko-ruského partnerstva na nasledujúce roky," vyhlásil Módí po telefonáte.



India má tradične úzke vzťahy s Moskvou a vyhla sa tiež kritike Ruska za inváziu na Ukrajinu.



Na budúci týždeň má Indiu navštíviť ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba s cieľom získať podporu pre mierový plán Kyjeva, povedali agentúre Reuters dvaja nemenovaní indickí predstavitelia. Pôjde o prvú návštevu vysokého štátneho predstaviteľa z Kyjeva v Indii od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.