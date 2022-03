Indický premiér údajne vyzval Putina na priame rokovania so Zelenským

Naí Dillí 7. marca (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vyzval v pondelok v telefonickom rozhovore ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uskutočnil priame rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedol zdroj z indickej vlády citovaný tlačovou agentúrou Reuters.



"Prezident Putin informoval premiéra Módího o stave rokovaní medzi ukrajinským a ruským tímom," uviedol zdroj.



"Premiér Módí naliehal na prezidenta Putina, aby okrem prebiehajúcich rokovaní medzi ich tímami viedol aj priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Zelenským," dodal zdroj z indickej vlády.



Naréndra Módí minulý týždeň vo štvrtok počas rozhovorov s lídrami Spojených štátov, Austrálie a Japonska opäť odmietol odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Namiesto toho zdôraznil, že táto skupina krajín by sa mala ďalej sústreďovať na regionálne záležitosti.



India opakovane nalieha na Rusko a Ukrajinu, aby zastavili vzájomné nevraživé akcie, ale priamemu odsúdeniu vojenského útoku Moskvy na územie Ukrajiny sa Naí Dillí vyhýba.



Podľa agentúry AFP sa India v súvislosti so svojimi vzťahmi so Západom a Moskvou dlhodobo pohybuje na "tenkom ľade". Rusko dodáva krajine väčšinu zbraní.