< sekcia Zahraničie
Indický súd nariadil odchyt túlavých psov v uliciach Naí Dillí
Z údajov indického parlamentu vyplýva, že v roku 2024 bolo zaznamenaných 3,7 milióna uhryznutí psami a 54 úmrtí ľudí, pri ktorých sa predpokladá, že ich príčinou bola besnota.
Autor TASR
Naí Dillí 11. augusta (TASR) - Indický najvyšší súd v pondelok nariadil odchyt desiatok tisíc túlavých psov v uliciach hlavného mesta Naí Dillí. Verdikt, ktorý vydal v reakcii na nárast počtu uhryznutí psami, odôvodnil obavami o verejnú bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
V Indii žijú milióny túlavých psov a ich útoky na najmä detí a starších, ktoré neraz vedú k úmrtiam, sú médiami z Naí Dillí hlásené pravidelne. V uliciach metropoly sa podľa najnovších dostupných údajov z roku 2012 potuluje najmenej 60.000 psov. Ich počet môže byť podľa niektorých pozorovateľov oveľa vyšší. V Naí Dillí často vidieť veľké a navzájom súperiace psie svorky v parkoch alebo obytných štvrtiach.
Najvyšší súd rozhodnutím, ktoré sa vzťahuje na hlavné mesto a satelitné predmestia, vyzval úrady, aby v priebehu ôsmich týždňov zriadili psie útulky a viedli denné záznamy o zachytených psoch. „Dôležité je, aby sa nezabudlo na to, bez čoho by celé úsilie bolo márne - to, že nesmie byť prepustený ani jeden túlavý pes,“ citovala AFP z verdiktu.
Súd súčasne pohrozil opatreniami aktivistom za práva zvierat, ktorí bránia odstraňovaniu psov z ulíc, a nariadil zriadiť 24-hodinovú telefónnu linky pomoci, na ktorú by sa mohli obrátiť obete uhryznutia psami. Úradníci takisto musia zverejniť miesta, kde sú k dispozícii vakcíny proti besnote.
Z údajov indického parlamentu vyplýva, že v roku 2024 bolo zaznamenaných 3,7 milióna uhryznutí psami a 54 úmrtí ľudí, pri ktorých sa predpokladá, že ich príčinou bola besnota. V Indii sa vyskytuje viac než tretina všetkých úmrtí na besnotu na svete.
V niektorých štvrtiach Naí Dillí sú mnohí z túlavých psov milovaní ich obyvateľmi, hoci nemajú majiteľov. V zime niektoré psy obliekajú do špeciálnych búnd, aby im bolo teplo. Pre ľudí však predstavujú aj nebezpečenstvo - indické médiá pravidelne informujú o napádaní malých detí agresívnymi psími svorkami, napísala agentúra AFP.
V Indii žijú milióny túlavých psov a ich útoky na najmä detí a starších, ktoré neraz vedú k úmrtiam, sú médiami z Naí Dillí hlásené pravidelne. V uliciach metropoly sa podľa najnovších dostupných údajov z roku 2012 potuluje najmenej 60.000 psov. Ich počet môže byť podľa niektorých pozorovateľov oveľa vyšší. V Naí Dillí často vidieť veľké a navzájom súperiace psie svorky v parkoch alebo obytných štvrtiach.
Najvyšší súd rozhodnutím, ktoré sa vzťahuje na hlavné mesto a satelitné predmestia, vyzval úrady, aby v priebehu ôsmich týždňov zriadili psie útulky a viedli denné záznamy o zachytených psoch. „Dôležité je, aby sa nezabudlo na to, bez čoho by celé úsilie bolo márne - to, že nesmie byť prepustený ani jeden túlavý pes,“ citovala AFP z verdiktu.
Súd súčasne pohrozil opatreniami aktivistom za práva zvierat, ktorí bránia odstraňovaniu psov z ulíc, a nariadil zriadiť 24-hodinovú telefónnu linky pomoci, na ktorú by sa mohli obrátiť obete uhryznutia psami. Úradníci takisto musia zverejniť miesta, kde sú k dispozícii vakcíny proti besnote.
Z údajov indického parlamentu vyplýva, že v roku 2024 bolo zaznamenaných 3,7 milióna uhryznutí psami a 54 úmrtí ľudí, pri ktorých sa predpokladá, že ich príčinou bola besnota. V Indii sa vyskytuje viac než tretina všetkých úmrtí na besnotu na svete.
V niektorých štvrtiach Naí Dillí sú mnohí z túlavých psov milovaní ich obyvateľmi, hoci nemajú majiteľov. V zime niektoré psy obliekajú do špeciálnych búnd, aby im bolo teplo. Pre ľudí však predstavujú aj nebezpečenstvo - indické médiá pravidelne informujú o napádaní malých detí agresívnymi psími svorkami, napísala agentúra AFP.