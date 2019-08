Indický veľvyslanec kritizoval medzinárodné zásahy v Kašmíre

Najmenšiu časť historického Kašmíru s názvom Aksai Čin ovláda napriek indickým nárokom Čína. Pakistan čínsku zvrchovanosť nad touto oblasťou uznáva.

New York 16. augusta (TASR) - Indický veľvyslanec pri OSN v piatok kritizoval zasahovanie medzinárodného spoločenstva do konfliktu o sporný región Džammú a Kašmír, informovala agentúra AFP.



"Nepotrebujeme medzinárodných dotieravcov, aby sa pokúšali hovoriť nám, ako máme viesť naše životy. Sme viac ako miliardový národ," povedal indický veľvyslanec pri OSN Sjed Akbaruddin.



Piatkové zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) prebiehalo za zatvorenými dverami. Uskutočnilo sa na žiadosť Číny a Pakistanu v súvislosti s krokmi Indie, ktorá 5. augusta prevažne moslimskému regiónu Džammú a Kašmír odobrala autonómny štatút a zaviedla na tomto území bezpečnostné opatrenia.



BR OSN v súvislosti s konfliktom v indickom štáte Džammú a Kašmír naposledy rokovala v roku 1971, pripomína AFP.



Pakistanská veľvyslankyňa pri OSN Maliha Ludhíová piatkové zasadnutie uvítal a označil ho za dôkaz toho, že región Džammú a Kašmír je "medzinárodne uznaný spor". Dodal, že Pakistan chce "mierové urovnanie sporu", ktorý sa skončí len vtedy, keď sa obyvatelia tohto himalájskeho regiónu dočkajú spravodlivosti.



Podľa čínskeho veľvyslanca pri OSN Čang Ťüna sú členovia Bezpečnostnej rady presvedčení, že India a Pakistan by sa mali vyhnúť jednostranným krokom v súvislosti so sporným regiónom, napísala agentúra Reuters.



Väčšina historického územia Kašmíru je rozdelená medzi regionálnych rivalov Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región. V indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.



