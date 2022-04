Indiu a Pakistan sužujú nezvyčajne skoro vysoké teploty

Naí Dillí 28. apríla (TASR) - Indiu a Pakistan zasiahla omnoho skôr než zvyčajne intenzívna vlna horúčav, pri ktorej sa teploty v niektorých oblastiach vyšplhali až na 40 stupňov Celzia. Úrady vydali varovania pre obe krajiny, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Predošlý mesiac bol podľa príslušných úradov najhorúcejším marcom v Indii od začiatku vedenia záznamov za posledných 122 rokov.



V hlavnom meste Naí Dillí stánky po celom meste predávajú ľuďom svieže citróny do pohára vody, aby zostali hydratovaní a mali energiu. Mnohí vyhľadávajú tieň pod dáždnikmi či prikrývkami.



Intenzívne horúčavy nie sú v južnej Ázii nezvyčajné, ale tento rok prišli priskoro. Väčšinou takéto vysoké teploty nastanú až v máji alebo júni, píše DPA.



Skoré horúčavy sú varovaním pred tým, čo príde v máji a júni, povedal riaditeľ indického inštitútu verejného zdravia Dilíp Mávalankar.



Podľa analýzy Mariam Zachariahovej and Friederike Ottovej, odborníčok z londýnskej univerzity Imperial College London, vedú klimatické zmeny k častejším vlnám extrémnych horúčav v Indii.



"Predtým, ako ľudská činnosť zvýšila globálnu teplotu, by sme horúčavy, ktoré zasiahli Indiu začiatkom tohto mesiaca, videli asi raz za 50 rokov. Teraz ide o oveľa bežnejšiu udalosť – takéto vysoké teploty môžeme očakávať raz za štyri roky," povedala Zachariahová. Dodala, že pokiaľ sa neobmedzia škodlivé emisie, vlny horúčav budú ešte častejšie.