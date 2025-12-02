< sekcia Zahraničie
Indonézia a Holandsko uzavreli dohodu o repatriácii holandských väzňov
Autor TASR
Jakarta 2. decembra (TASR) - Indonézia a Holandsko v utorok podpísali dohodu o repatriácii dvoch holandských občanov väznených za drogovú trestnú činnosť. Jeden z nich bol odsúdený na doživotie, druhý na trest smrti, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Siegfried Mets (74) v roku 2008 v indonézskej metropole Jakarta dostal trest smrti za pašovanie a distribúciu 600.000 tabletiek extázy. Trest smrti dostal aj Ali Tokman (65) v roku 2015 za pašovanie šiestich kilogramov stimulantu a halucinogénu MDMA, po odvolaní mu trest zmiernili na doživotie.
Indonézsky minister pre právne záležitosti Jusril Ihza Mahendra podpísal dohodu o ich repatriácii s holandským ministrom zahraničných vecí Davidom van Weelom.
„V reakcii na oficiálnu žiadosť šéfa holandskej diplomacie a holandského kráľa adresovanej prezidentovi Prabowovi Subiantovi, ktorý na ňu odpovedal pozitívne, väzňov okamžite vrátime domov,“ potvrdil Jusril.
Podľa indonézskeho ministra by mali Mets aj Tokman odletieť do Amsterdamu v pondelok 8. decembra.
„Sme veľmi vďační, že Indonézia umožnila týmto dvom holandským väzňom byť bližšie k svojim rodinám,“ uviedol holandský veľvyslanec Marc Gerritsen. Podľa neho požiadal Amsterdam o ich repatriáciu z „humanitárnych dôvodov“. Dodal, že uzavretá dohoda zdôrazňuje silné bilaterálne vzťahy medzi krajinami.
Reuters pripomína, že v priebehu posledného roka Indonézia repatriovala viacero cudzincov odsúdených na smrť alebo doživotie, vrátane britskej občianky, piatich Austrálčanov, Francúza a Filipínky.
