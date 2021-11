Indonézia ako prvá krajina na svete schválila vakcínu od firmy Novavax

Jakarta 1. novembra (TASR) - Indonézia ako prvá krajina na svete schválila na núdzové použitie vakcínu proti covidu od americkej spoločnosti Novavax. Indické úrady dúfajú, že vzhľadom na jednoduchšiu skladovateľnosť sa táto očkovacia látka stane významnou vzpruhou pre vakcinačnú kampaň v tejto štvrtej najľudnatejšej krajine sveta, uvádza agentúra AP.



O núdzovom schválení svojej vakcíny úradmi v Jakarte informovala v pondelok samotná biotechnologická spoločnosť Novavax. Jej očkovacia látka s názvom Novavax (NVX-CoV2373) nevyžaduje - na rozdiel od niektorých iných proticovidových vakcín - skladovanie pri veľmi nízkych teplotách.



Dvojdávková vakcína Novavax je založená na inej, tradičnejšej technológií než napríklad očkovacie látky od spoločností Pfizer a Moderna. Na vyvolanie imunitnej reakcie používa proteíny, ktoré nesú fragmenty koronavírusu a sú považované za neškodné. Môže byť skladovaná pri "chladničkových" teplotách 2-8 stupňov Celzia, čo predstavuje výhodu z hľadiska logistiky a distribúcie.



Firma Novavax v júni oznámila, že jej vakcína má vyše 90-percentnú účinnosť proti symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19, čo dokázala štúdia realizovaná na približne 30.000 ľuďoch v USA a Mexiku. Zaznamenané vedľajšie účinky boli len mierne.



Firma už požiadala o núdzové schválenie svojej vakcíny Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), a tiež regulačné úrady v Európskej únii, ako aj v Británii, Kanade, Austrálii, Indii a na Filipínach a do konca roka plánuje podať príslušnú žiadosť aj v USA. EÚ si od Novavaxu predbežne objednala 200 miliónov dávok vakcíny.



Vakcínu bude vyrábať pod obchodným názvom Covovax indická spoločnosť Serum Institute of India (SII), najväčší výrobca očkovacích látok na svete. V prípade, že sa Novavax v Indonézii osvedčí, mohli by ju následne schváliť a začať aplikovať aj ďalšie rozvojové krajiny. Mohla by sa tiež stať súčasťou globálneho programu COVAX, ktorého cieľom je zaistiť dodávky vakcín do chudobnejších štátov sveta.



Vo vyše 270-miliónovej Indonézii je zatiaľ kompletne zaočkovaných 36 percent ľudí, zatiaľ čo 58 dostalo aspoň prvú dávku. Novavax v nedeľu uviedol, že je pripravený na "okamžité" dodávky vakcín do Indonézie.