Časti havarovaného boeingu poslali z Indonézia na analýzu do USA

Jakarta 2. februára (TASR) – Indonézski vyšetrovatelia leteckého nešťastia z 9. januára, pri ktorom zahynulo 62 ľudí, poslali časti havarovaného boeingu do Británie a Spojených štátov na preskúmanie. V utorok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na indonézsky Národný výbor pre bezpečnosť dopravy.



Vyšetrovatelia poslali na analýzu do zahraničia päť súčastí z havarovaného stroja vrátane tzv. automatu ťahu, teda zariadenia regulujúceho výkon motorov. Z údajov nájdených v zapisovači letových údajov totiž vyplýva, že krátko pred haváriou došlo ku zmene jedného x parametrov práve v tomto zariadení.



"Máme iba zapisovač letových údajov, takže nepoznáme dôvod, prečo došlo ku zmene tohto parametra," uviedol šéf výboru Soerjanto Tjahjono. "Potrebujeme viac informácii zo súčastí, ktoré sme poslali do USA a Británie, ako aj záznamník hlasov z kokpitu," dodal.



V oblasti Jávskeho mora, kde lietadlo havarovalo, dosiaľ spomínaný záznamník hlasov nenašli.



Podľa amerického denníku Wall Street Journal (WSJ), ktorý citoval zdroj z prostredia vyšetrovania, sa po odlete lietadla z Jakarty vyskytol problém s automatom ťahu na jednom motore. Údaje zo zapisovača letových údajov indikujú, že piloti sa zaseknuté zariadenia pokúšali opäť spojazdniť, namiesto toho, aby ho vypli a lietadlo riadili manuálne. To mohlo spôsobiť značné rozdiely vo výkone motorov, čo by sťažilo riadenie stroja.



Podľa Tjahjona sú však tvrdenia uvedené v článku WSJ chybné a viac informácii výbor zverejnení v predbežnej správe o nešťastí, možno už 9. februára.