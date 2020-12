Indonézia chce, aby SpaceX vybudoval na jej území kozmodróm

Jakarta 14. decembra (TASR) - Indonézia vyzvala šéfa spoločnosti Tesla Elona Muska, aby na jej území vybudoval kozmodróm pre rakety svojej vesmírnej spoločnosti SpaceX, poukazujúc na výhody vyplývajúce z polohy tejto krajiny ležiacej na rovníku. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



"Indonézia má niekoľko vhodných oblastí neďaleko rovníka. Náklady na vypúšťanie rakiet SpaceX-u by boli nižšie, pretože ich satelity nepotrebujú žiadne manévrovanie, aby prispôsobili svoju orbitu rovníku," uviedol hovorca indonézskeho ministerstva pre námorné a investičné záležitosti.



Indonézsky prezident Joko Widodo v tejto súvislosti oficiálne skontaktoval Muska - druhého najbohatšieho človeka sveta - v piatok počas telefonického rozhovoru. Indonézska vesmírna agentúra LAPAN vlani predstavila plán na vybudovanie svojho prvého kozmodrómu na ostrove Biak a rokuje so zahraničnými partnermi.



SpaceX minulý týždeň vypustila z Texasu prototyp rakety Starship, ktorú hodlá v budúcnosti využívať pri misiách na Mars. Raketa sa počas pristávania zrútila, podľa Muska však spoločnosť získala z tohto experimentálneho letu všetky potrebné dáta.



Musk a Widodo, spolu s ministrom pre námorné a investičné záležitosti Luhutom Pandjaitanom, rokovali tiež o investičných príležitostiach pre spoločnosť Tesla v Indonézii, uvádza sa v tlačovom vyhlásení daného rezortu. Priekopnícky výrobca elektrických automobilov má záujem o tamojšie zásoby niklu, ktorý je kľúčovou súčasťou batérií.



"Šéf Tesly Elon Musk reagoval na pozvanie zo strany indonézskeho prezidenta Joka Widoda s tým, že v januári 2021 vyšle do krajiny svoj tím, ktorý zhodnotí možnosti spolupráce," uviedlo zmienené ministerstvo.