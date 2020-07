Francúz zneužil 305 detí, vo väzení spáchal samovraždu

Jakarta 13. júla (TASR) – Francúzsky občan obvinený z pohlavného zneužitia viac než 300 maloletých osôb zomrel vo väzení po tom, ako si siahol na život. Oznámila to v pondelok miestna polícia, na ktorú sa odvolala agentúra AP.



Šesťdesiatpäťročného Camilla Abella našla väzenská stráž v cele ležať s drôtom omotaným okolo krku. Muža previezli do nemocnice, kde svojím zraneniam podľahol.



Abello pozýval deti do hotela v Jakarte a za sex im platil 250 000 až milión rupií (15 – 61 eur). Pohlavný styk s neplnoletými osobami si pritom nahrával na video, oznámil šéf jakartskej polície.



Mnohé z týchto detí žili na ulici a muž ich nalákal tým, že im sľúbil prácu v modelingu. Ak s ním odmietli mať pohlavný styk, fyzicky ich zneužíval.



Keď vyšetrovatelia minulý mesiac vtrhli do jeho hotelovej izby, našli ho polonahého s dvoma dievčatami. Medzi dôkazmi sa našiel laptop s videami zachytávajúcimi ho pri pohlavnom styku s 305 mladistvými. Podľa indonézskych zákonov na ochranu maloletých mu hrozil trest smrti.