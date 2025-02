Indonézia: Francúz odsúdený na trest smrti odletí späť do Francúzska

Jakarta/Paríž 4. februára (TASR) - Serge Atlaoui, 61-ročný Francúz odsúdený v Indonézii na trest smrti za drogové trestné činy, opustil v utorok väznicu v súvislosti s prevozom späť do Francúzska. Na jeho repatriácii sa krajiny dohodli 24. januára. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Atlaouia previezli z väznice Salemba na letisko v Jakarte, kde ho prevezmú francúzske policajné zložky. V ich sprievode odletí komerčnou linkou do Paríža.



Vo Francúzsku ho predvolajú tamojší prokurátori "a s najväčšou pravdepodobnosťou ho zadržia, kým počká na rozhodnutie o úprave (jeho trestu)", povedal pre AFP jeho právnik. Dodal, že Atlaoui je "šťastný a pokojný".



Jakarta ponechala na francúzske orgány rozhodnutie o Atlaouiovom treste - či mu udelia "milosť, amnestiu alebo skrátia trest".



Dohodu o jeho repatriácii podpísali 24. januára indonézsky minister pre ľudské práva a francúzsky minister spravodlivosti. Jakarta rozhodnutie Atlaouia nepopraviť odôvodnila "humanitárnymi dôvodmi" prameniacich z jeho zdravotných ťažkostí. Podľa Reuters má rakovinu.



Atlaouia zatkli v roku 2005 v továrni na výrobu drog neďaleko Jakarty a od roku 2007 čakal v Indonézii na trest smrti. Stále trvá na svojej nevine a voči obžalobe sa bránil, že v továrni inštaloval stroje.



Prvý termín jeho popravy bol vytýčený v roku 2015, no po diplomatickom tlaku Paríža indonézske orgány súhlasili s odložením.



V Indonézii platia jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete. Podľa ľudskoprávnej skupiny KontraS čaká v krajine na trest smrti najmenej 530 ľudí (vrátane cudzincov), väčšinou za drogové trestné činy.