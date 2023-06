Guvernér Bali zakáže turistom výstupy na posvätné hory

Denpasar 5. júna (TASR) - Guvernér indonézskeho ostrova Bali, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou, zakáže turistom prístup na tamojšie posvätné hory. Reagoval tým na viaceré prípady nevhodného správania dovolenkárov, informuje TASR na základe pondelkovej správy agentúry DPA.



Avizovaný zákaz nebude platiť len pre zahraničných turistov, ale aj pre návštevníkov z Indonézie, uviedol vo vyhlásení balijský guvernér I Wayan Koster.



Guvernér v tejto súvislosti pripomenul, ako dovolenkári tancovali nahí, respektíve pózovali sporo odetí na vrchole sopiek Batur a Agung. Obyvatelia Bali pri tom považujú obe tieto hory za posvätné.



"To nie sú obyčajné miesta," zdôraznil Koster. "Sú to lokality, ktoré sa vzhľadom na svoju posvätnosť musia zachovať a chrániť," dodal s tým, že príslušné nariadenie vydá pre všetky hory nachádzajúce sa na ostrove Bali.



Kedy má zákaz vstúpiť do platnosti a akým spôsobom sa bude uplatňovať, zatiaľ nie je známe, pripomína DPA.



Obľúbenými cieľmi dovolenkárov na Bali sú práve hory Batur a Agung, preto sa návrh balijského guvernéra stretol s nesúhlasom niektorých miestnych predstaviteľov a pracovníkov cestovného ruchu, ktorí vyzvali na prehodnotenie tohto plánu.



Zahraničným turistom začali už začiatkom júna pri príchode na ostrov rozdávať letáky s inštrukciami o tom, ako sa majú správať s ohľadom na miestnu kultúru a zvyklosti.



Bali je väčšinovo hinduistický ostrov, aj keď väčšinu obyvateľov Indonézie tvoria moslimovia. Ostrov sa stal známym pre svoju bohatú kultúru a prírodné scenérie. Ročne ho navštívia milióny turistov, pandémia koronavírusu však negatívne ovplyvnila aj jeho ekonomiku a turistický sektor.