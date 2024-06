Indonézia je pripravená vyslať do Gazy mierové jednotky

Singapúr 1. júna (TASR) - Indonézia ako jedna z najľudnatejších moslimských krajín je pripravená vyslať do Pásma Gazy mierové sily a zdravotnícky personál, ak Hamas prijme nový návrh na prímerie. V sobotu to uviedol novozvolený indonézsky prezident a súčasný minister obrany Prabowo Subianto, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Ak o to Organizácia Spojených národov požiada, Indonézia je pripravená vyslať "významné mierové sily na udržanie a monitorovanie tohto potenciálneho prímeria", povedal Prabowo v rámci medzivládnej bezpečnostnej konferencie s názvom Dialóg Šangri-La v Singapure.



"Sme tiež pripravení zabezpečiť zdravotnícky personál na prevádzku poľných nemocníc v Gaze so súhlasom všetkých strán," dodal. Podľa jeho slov Indonézia je pripravená "v najbližšej budúcnosti evakuovať, prijať a liečiť" až 1000 pacientov vo svojich nemocniciach.



Prabowo po víťazstve vo februárových voľbách nahradí v októbri prezidenta Joka Widoda. Najnovší mierový plán pre Pásmo Gazy privítal a označil za "dôležitý krok" k ukončeniu vojny. Hamas v piatok uviedol, že izraelský plán "považuje za pozitívny".



Americký prezident Joe Biden v piatok oznámil izraelský návrh Hamasu na úplné prímerie v Pásme Gazy. Uviedol, že návrh sa začne šesťtýždňovým úplným prímerím a stiahnutím Izraela z obývaných oblastí Gazy a prepustením rukojemníkov, zadržiavaných Hamasom. Obe strany by potom rokovali o dlhodobejšej dohode zameranej na ukončenie vojny.