Mesto Tomohon zakázalo predaj netopierov, hadov a potkanov

Jakarta 14. februára (TASR) - Mesto Tomohon v indonézskej provincii Severné Sulawesi, známe trhoviskom s exotickými zvieratami, zastavilo z obáv pred koronavírusom ich predaj. V piatok to pre agentúru DPA povedala mestská hlavná hygienička Isye Liuwová.



Tomohon je povestný svojím trhoviskom, kde sa predáva mäso a živé zvieratá vrátane potkanov, netopierov alebo opíc určených na konzumáciu.



"Upozornili sme obchodníkov, aby dočasne prestali predávať netopiere, hady a čokoľvek iné, čo sa pokladá za extrémne," uviedla hygienička. "Pochádzajú z iných oblastí ostrova Sulawesi," dodala.



Liuwová tiež povedala, že zriadila skupinu, ktorej úlohou je šíriť správu o zákaze. "Informovali sme ľudí o nebezpečenstve spojenom s koronavírusom a majú obavy," uviedla.



Opatrenie nasledovalo po tom, čo indonézske ministerstvo obchodu vo štvrtok zaviedlo zákaz dovozu dobytka a hydiny z Číny. Predtým už zakázalo dovoz exotických zvierat z Číny.



Prvé prípady nákazy koronavírusom súvisia s potravinovým trhoviskom v stredočínskom meste Wu-chan, kde údajne predávali exotické zvieratá na konzumáciu.



Indonézia zatiaľ nezaznamenala žiadne prípady nákazy novým koronavírusom.



Indonézski predstavitelia vo štvrtok oznámili, že vyšetrujú informáciu, že jeden čínsky turista mal pozitívne test na vírus po tom, čo navštívil ostrov dovolenkárov Bali. Muž z Wu-chanu, ohniska epidémie vírusu, mal pozitívny test 5. februára, týždeň po návrate do Číny, ako uviedli čínske úrady.



"Preverujeme jeho pohyb a to, čo na Bali robil a kam všade išiel," oznámil vo štvrtok novinárom šéf indonézskej prezidentskej kancelárie Moeldoko.



Podľa indonézskeho ministerstva zdravotníctva sa muž zrejme nakazil v Číne po svojom návrate, konkrétne po príchode na letisko v Šanghaji.



V Indonézii žije okolo 260 miliónov obyvateľov a od vypuknutia epidémie vírusu krajina zastavila lety do a z Číny.



Novým koronavírusom sa v Číne infikovali desaťtisíce ľudí a podľahlo mu tam vyše 1300 ľudí; vírus sa zároveň rozšíril do približne dvoch desiatok ďalších krajín.