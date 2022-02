Ostrov Bali po dvojročnej pauze opäť privítal zahraničných turistov

Jakarta 16. februára (TASR) - Indonézsky ostrov Bali privítal v stredu prvý medzinárodný let so zahraničnými pasažiermi na palube za uplynulé takmer dva roky. Informovala o tom agentúra AFP.



Obnovenie letov prichádza v čase, keď Indonézia napriek boju s nárastom počtu prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron uvoľňuje opatrenia spojené s karanténou.



Lietadlo singapurských aerolínií so 109 medzinárodnými pasažiermi a 47 Indonézanmi na palube pristálo na dovolenkovom ostrove Bali v stredu, potvrdil guvernér ostrova Wayan Koster na tlačovej konferencii.



Podľa nových platných celoštátnych pravidiel zverejnených v stredu musia zahraniční návštevníci zostať v karanténe v jednom z 27 na to určených hotelov, a to tri až sedem dní v závislosti od počtu prijatých dávok vakcíny.



"Dúfam, že začiatkom marca nebude platiť pre turistov žiadna povinná karanténa, pokiaľ budú spĺňať požiadavky zdravotného protokolu a pri odlete a prílete budú mať negatívne výsledky testov," uviedol guvernér.



Úrady na Bali v októbri vyskúšali opätovné otvorenie pre skupinu vybraných krajín v obmedzenom režime, reakcia však bola rozpačitá kvôli prísnym požiadavkám na karanténu a absencii priamych letov, pripomína AFP.



Indonézia ohlásila v utorok rekordný počet nových prípadov koronavírusu. Počet denných prípadov infekcie dosiahol podľa tamojších úradov 57.000. Tento počet prekonal predchádzajúci vrchol vlny variantu delta v krajine, ktorý zaznamenali vlani v júli.