Na ostrove Bali začali vyberať turistickú daň

Denpasar 14. februára (TASR) — Na indonézskom dovolenkovom ostrove Bali začali od stredy vyberať od zahraničných návštevníkov turistickú daň vo výške 150.000 rupií (približne deväť eur). Takto získané finančné prostriedky budú investované do projektov na ochranu životného prostredia a zachovanie miestnej kultúry. Oznámil to v stredu dočasný guvernér Sang Made Mahendra Jaya, uviedla agentúra AFP.



Daň je potrebné zaplatiť cez internetový portál Love Bali a vzťahuje sa na turistov prichádzajúcich na ostrov zo zahraničia alebo z iných častí Indonézie. Indonézski dovolenkári daň platiť nemusia. Úrady tvrdia, že sa rozhodli pre on-line platbu, aby sa vyhli radom pri vstupe do krajiny.



Každý rok navštívia Bali milióny turistov. Od januára do novembra minulého roka ich po masívnom prepade počas koronavírusovej pandémie bolo podľa oficiálnych informácií takmer 4,8 milióna.



Úrady už nejaký čas zasahujú proti nenáležitému správaniu dovolenkárov, najmä ak sa fotografujú vyzlečení do pol pása v chrámoch alebo na iných posvätných miestach.