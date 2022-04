V Indonézii vrazil preťažený nákladiak do skaly, neprežilo 18 osôb

Jakarta 13. apríla (TASR) - Nehoda preťaženého nákladného vozidla v provincii Papua na západe Indonézie si v stredu vyžiadala 18 obetí vrátane jedného batoľaťa. Uviedol to šéf miestnej polície, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vodič nákladiaku, v ktorom sa viezlo celkovo 29 ľudí, pri zjazde z kopca v odľahlom pohorí Arfak stratil kontrolu nad vozidlom. To následne narazilo do skaly, informoval šéf miestnej polície. Uviedol, že 13 cestujúcich zahynulo na mieste a päť ľudí zomrelo počas zásahu záchranných zložiek.



Väčšinu cestujúcich tvorili baníci. Preťažený nákladiak okrem ľudí viezol aj drevo a autodiely.



Indonézia je bohatá na prírodné zdroje. V roku 2019 zahynuli po zrútení provizórnej nelegálnej bane desiatky baníkov v provincii Severné Sulawesi. Minulý rok si nehoda v tom istom regióne vyžiadala najmenej päť obetí.