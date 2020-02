Indonézia nemá v láske Valentína

Makassar 14. februára (TASR) - Indonézske úrady si v piatok neuctili Valentína, deň zaľúbených, ale naopak - v jednom meste zatkli dvojicu v moteli, kritizovali obchody za otvorené ponúkanie kondómov a varovali študentov, že za prejavy vášne dostanú napomenutie.



Úrady v meste Makassar na ostrove Sulawesi vo štvrtok večer podnikli razie v hoteloch a penziónoch, ktoré ubytovali približne 20 nezosobášených previnilcov vrátane nemeckého štátneho príslušníka.



"Prichytili sme v moteli Nemca s jeho indonézskou partnerkou a nebol to manžel s manželkou. Preto sme ich zatkli," povedal pre tlačovú agentúru AFP Iman Hud, šéf polície pre verejný poriadok.



Smoliarskych milencov rýchlo prepustili, ale najprv ich poučili o škodlivosti predmanželského sexu. Avšak päť sexuálnych pracovníčok prichytených počas policajného zásahu pošlú úrady do rehabilitačného centra, dodal Hud.



"Týmto sociálnym neduhom treba prechádzať a brániť im. Musíme pripomínať verejnosti, aby zachovávala našu kultúru a morálku," vysvetľoval Hud.



Valentín ako sviatok zaľúbených je v mnohých oblastiach prevažne moslimskej Indonézie kontroverzným dňom. Mnohí islamskí duchovní a konzervatívni Indonézania kritizujú jeho západný pôvod, podľa nich je to propagovanie predmanželského sexu.



Mnoho ďalších Indonézanov však praktizuje umiernenú podobu islamu a oslavujú sviatok tak, že obdarovávajú svojich milovaných čokoládou a kvetmi, tematicky vyzdobujú nákupné centrá a kaviarne. Vidieť to napríklad v hlavnom meste Jakarta.



Úrady v Makassare však naopak kontrolujú, či obchody dodržiavajú skoršie upozornenie, aby otvorene neponúkali kondómy, a či preverujú doklady totožnosti kupujúcich. Nesmú byť totiž neplnoletí.



"Kondómy sú pre zosobášené dospelé osoby," zdôraznil šéf polície pre verejný poriadok. "Nesmú byť vystavené a otvorene predávané, obzvlášť vedľa sladkostí pre deti, napríklad vedľa čokolády," doplnil.



Úradujúci starosta Makassaru Iqbal Samad Suhae obhajoval opatrenia ako nutné, lebo majú zabrániť tomu, aby jeho mesto ochromil bezuzdný sex a užívanie drog.



"Sviatky ako Valentín zvyčajne lákajú mladých ľudí. Stratia zábrany a robia veci, ktoré porušujú naše pravidlá a tradície, napríklad užívajú drogy a pestujú nezáväzný sex. Chceme tomu zabrániť," vyhlásil Hud.



V meste Depok neďaleko metropoly Jakarta úrady varovali študentov pred ľúbostnými dobrodružstvami na Valentína a narušiteľom pohrozili nespresnenými trestami.



Na indonézskom ostrove Sumatra v konzervatívnej provincii Aceh, ktorá je jediným regiónom s uplatňovaním islamského práva šaría, vládny obežník vyzýval obyvateľov, aby neoslavovali tento romantický deň a hlásili akékoľvek prípady porušenia práva.



Obežník tiež prikazuje reštauráciám, kaviarňam a hotelom, aby neposkytovali priestor pre oslavy, a žiada duchovných, aby v kázňach upozorňovali na riziká Dňa svätého Valentína.



Najnovšie opatrenia boli vyhlásené po tom, čo indonézska vláda vlani stiahla návrh zákona, podľa ktorého by bol predmanželský sex protizákonný.