Indonézia odmieta prijať naspäť občanov podozrivých z boja v radoch IS

Jakarta 11. februára (TASR) - Indonézska vláda zakázala v utorok občanom, ktorí sa na Blízkom východe pripojili k teroristickej organizácii Islamský štát (IS), aby sa vrátili do vlasti. Rozhodla tak vzhľadom na obavy, že môžu predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť, uviedla tlačová agentúra AP.



V Indonézii - najľudnatejšej moslimskej krajine sveta - sa v posledných týždňoch rozpútala vášnivá debata o tom, ako zaobchádzať so stovkami predpokladaných militantov a ich rodinami snažiacimi sa o návrat z vojnových zón v Iraku a Sýrii, ako aj s tými, ktorí sa ocitli v zajatí po tom, ako tam IS stratil pôvodne rozsiahle územia. Ochrana práv občanov, obzvlášť žien a detí, v nej stojí proti záujmom národnej bezpečnosti.



"Vláda nemá v pláne repatriovať teroristov. Štát by sa mal postarať o ochranu 267 miliónov Indonézanov pred novými teroristickými vírusmi," povedal koordinujúci minister pre politické, právne a bezpečnostné veci Mohammad Mahfud MD. Vyjadril sa tak po zasadnutí vlády venovanom otázke návratu stoviek Indonézanov zadržiavaných úradmi v Sýrii.



Minister oznámil, že vláda bude zhromažďovať dodatočné údaje týkajúce sa totožnosti osôb, ktoré vstúpili do radov radikálnych skupín na Blízkom východe. S odvolaním sa na záznamy americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) dodal, že v Sýrii sa nachádza v súčasnosti 689 občanov Indonézie, z ktorých len 228 bolo identifikovaných.



Indonézska vláda zvažuje možnosť, že by umožnila aspoň návrat detí, obzvlášť sirôt.



Indonézski veteráni z bojov v Afganistane hrali vedúcu úlohu pri útokoch v Indonézii z prvých rokov 21. storočia, vrátane bombových útokov na ostrove Bali, pri ktorých zahynulo 202 ľudí, väčšinou zahraničných turistov. Vytrvalé zákroky indonézskych orgánov od roku 2002 znížili hrozbu veľkorozmerných útokov proti západným záujmom alebo civilistom, ale útoky IS v zahraničí podnietili indonézskych militantov do toho, aby pokračovali v plánovaní a páchaní svojich činov namierených prevažne proti polícii, zhrnula AP s odvolaním sa na oficiálne zdroje.