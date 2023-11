Indonézia odmieta, že pod jej nemocnicou v pásme Gazy sú tunely Hamasu

Jakarta 7. novembra (TASR) - Indonézia v utorok poprela, že pod takzvanou Indonézskou nemocnicou na severe pásma Gazy sa nachádza sieť tunelov palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Indonézska nemocnica v pásme Gazy je postavená výlučne na humanitárne účely a liečbu Palestínčanov (v tejto enkláve)," uviedlo indonézske ministerstvo zahraničných vecí. Túto nemocnicu vybudovali na severe pásma Gazy s podporou indonézskych charitatívnych nadácií.



Indonézske ministerstvo reagovalo na pondelkové tvrdenie hovorcu izraelskej armády Daniela Hagariho, že nemocnica stojí na mieste, pod ktorým Hamas vybudoval tunely. Tvrdí tiež, že oblasť neďaleko nemocnice hnutie využíva ako základňu na odpaľovanie rakiet na Izrael.



Indonézska charitatívna organizácia MER-C, ktorá nemocnicu prevádzkuje, taktiež poprela, že by ju využíval Hamas. Upozornila tiež, že Izrael sa môže týmito vyjadreniami snažiť ospravedlniť ďalšie útoky.



Vojna v pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku militantov z palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Pri útokoch zahynulo viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí militanti Hamasu zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac než 10.000 obetí, taktiež väčšinou civilistov.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas tieto tvrdenia odmieta.