Indonézia odsúdila Izrael za transparent na nemocnici v Gaze
Indonézia vyzvala Izrael na zastavenie všetkých akcií, ktoré porušujú ochranu civilnej infraštruktúry.
Autor TASR
Jakarta 22. apríla (TASR) - Indonézia v stredu obvinila Izrael z toho, že na budove zničenej nemocnice v Pásme Gazy, ktorá bola postavená z indonézskych finančných prostriedkov, vyvesil „propagandistický“ transparent. Ten podľa indonézskeho ministerstva zahraničných vecí odkazuje na minuloročnú izraelskú vojenskú operáciu v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Indonézsku nemocnicu na severe Pásma Gazy otvorili v roku 2015 po tom, čo mimovládna organizácia Indonézsky výbor pre lekársku záchrannú núdzovú pomoc vyzbierala 126 miliárd rupií (viac ako 6,2 miliardy eur) na postavenie nemocnice.
Nemocnica bola zničená počas vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Jakarta v stredu odsúdila vyvesenie transparentu nad ruinami nemocnice, ktorý odkazuje na 12-dňovú izraelskú vojenskú operáciu „Rising Lion“ (Vstávajúci lev) proti Iránu z júna 2025.
„Využívanie vojenských symbolov a propagandy nad ruinami zničenej nemocnice, najmä, ak sú spojené s konkrétnou vojenskou operáciou, je vysoko provokatívny čin a nemožno ho ospravedlniť,“ uviedlo indonézske ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na sieti X.
„Tento čin je urážkou humanitárneho zariadenia vybudovaného zo solidarity indonézskeho ľudu s palestínskym ľudom,“ tvrdí rezort.
Nemocnica je podľa neho zariadením určeným výlučne na poskytovanie zdravotných služieb pre ľudí v Pásme Gazy a nie miesto pre „vojenskú propagandu a zastrašovanie“. Nemocnice a všetky zdravotné zariadenia musia byť na rešpektované a chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva.
Indonézia na záver vyzvala Izrael na zastavenie všetkých akcií, ktoré porušujú ochranu civilnej infraštruktúry, a aby zabezpečil vyvodenie zodpovednosti za útoky na zdravotnícke zariadenia v Pásme Gazy.
Izrael v roku 2023 vyhlásil, že Indonézska nemocnica leží nad sieťou tunelov Hamasu. Indonézia tieto tvrdenia odmietla, pripomína AFP.
