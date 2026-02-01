< sekcia Zahraničie
Indonézia opäť sprístupní chatbot Grok
Chatbot Grok je nástrojom umelej inteligencie a je súčasťou sociálnej siete X, no dostupná je aj samostatná aplikácia.
Autor TASR
Jakarta 1. februára (TASR) - Indonézia obnoví prístup k chatbotu Grok po tom, ako platforma X sľúbila, že bude dodržiavať zákony krajiny, uviedol v nedeľu vládny predstaviteľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Alexander Sabar, popredný úradník indonézskeho ministerstva komunikácií a digitálnych technológií, uviedol, že prístup k chatbotu krajina obnovila podmienečne po troch týždňoch. Spravila tak v reakcii na „písomný záväzok obsahujúci konkrétne kroky na zlepšenie služieb a prevenciu zneužitia,“ ktorý poskytla X.
Ministerstvo bude podľa predstaviteľa naďalej dohliadať na Grok a vyhodnocovať ho. V prípade zistenia porušení prijme „nápravné opatrenia“, vrátane ďalšieho pozastavenia.
Spoločnosť xAI, ktorá Grok vyvíja, čelila tlaku pre funkciu „Spicy Mode“, ktorá používateľom umožňovala vytvárať sexualizovaný tzv. deepfake obsah pomocou jednoduchých textových príkazov. Kritike čelil zo strany viacerých krajín ako Malajzia a Filipíny, ale aj zo strany Európskej únie.
